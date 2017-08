Washington: Le 57e anniversaire de la Côte-d’Ivoire célébré en présence du s/Secrétaire d’État Robert Scott et des Yali 2017

L’Ambassade de Côte d’Ivoire aux États-Unis d’Amérique a organisé la cérémonie de célébration du 57ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire le 7 août 2017, à la Chancellerie à Washington DC.

Des officiels américains conduits par le Sous-secrétaire d’État adjoint, chargé des Affaires africaines, M. Robert Scott, des ambassadeurs africains accrédités aux États-Unis, des représentants du secteur privé, des ONG, ainsi que des partenaires au développement, ont pris part à cette cérémonie.

La cérémonie a enregistré, malgré la forte pluie qui s’est abattue sur la capitale fédérale, une participation record des membres de la communauté ivoirienne venus de nombreux États, et même des zones les plus reculées.

Dans son allocution, l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire, SEM Daouda Diabaté a rappelé le redécollage économique que connaît la Côte d’Ivoire, avec un taux de croissance de l’ordre de 9% en moyenne annuelle depuis 2012 et le retour de la confiance des investisseurs. La Côte d’Ivoire qui est redevenue la plaque tournante des investissements étrangers en Afrique, a pu ainsi mobiliser d’importants montants à travers les trois Euro bonds organisés en 2014, 2015 et 2017 pour le financement de son programme de développement. Les fruits de cette croissance sont orientés vers la construction d’infrastructures notamment les routes, les autoroutes, les ponts, les barrages, les universités et les hôpitaux qui font de la Côte d’Ivoire un véritable chantier.

Auparavant l’Ambassadeur avait également rappelé le grand retour de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale avec l’élection de son pays au Conseil de Sécurité de l’O.N.U et les Réunions et conférences qui se succèdent à Abidjan, de même que l’envoi des forces de maintien de la paix au Mali etc…..

S’agissant spécifiquement des relations entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis, l’Ambassadeur s’est félicité de leur excellente qualité, notamment depuis l’avènement au pouvoir du Président de la République SEM Alassane Ouattara qui a mis tout en œuvre pour faire renaître et raffermir la confiance en notre pays. Le renforcement des relations avec les États-Unis se traduit notamment par l’ouverture et l’inauguration à Abidjan d’un Centre YALI dénommé « Centre YALI Andrew Young » en mars 2017, et la participation régulière de délégations ivoiriennes aux quatre dernières éditions de la Bourse YALI ; L’ouverture d’un bureau de l’OPIC à Abidjan le 2e sur le continent Africain. Les négociations en phase finale portant sur le premier Programme Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) Côte d’Ivoire relatif au financement de plusieurs projets, doté d’un montant de 525 millions de dollars soit environ 315 milliards de FCFA destinés à des projets identifiés dans les secteurs des transports et de l’éducation-formation.

Il a également souligné que le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale en cours, qui est une œuvre de longue haleine, s’est poursuivi et intensifié avec pour résultats le retour en grand nombre des réfugiés, le dégel des comptes bancaires des dignitaires de l’ancien régime et leur participation aux différentes élections notamment les dernières élections législatives.

Il a réitéré à la diaspora ivoirienne, l’appel constamment lancé par le Président de la République en l’invitant à venir prendre la part qui lui revient dans le processus de reconstruction et de relance économique de la Côte d’Ivoire. De même, l’Ambassadeur a insisté sur le rôle que pourra jouer la diaspora ivoirienne dans la réconciliation en cours dans notre pays.

Quant au Sous- Secrétaire d’État américain chargé des Affaires africaines, Robert Scott, il a reconnu que la Côte d’Ivoire est un partenaire régional majeur pour son effort visant à promouvoir la bonne gouvernance et la stabilité régionale ainsi que pour la lutte contre le terrorisme, et un potentiel considérable de croissance et de prospérité en Afrique de l’Ouest.

M. Robert Scott a salué les progrès économiques impressionnants réalisés par la Côte d’Ivoire depuis 2011 en tant que moteur économique en Afrique de l’Ouest.

L’Ambassadeur a ensuite procédé comme les années précédentes à la remise des Certificats d’appréciation aux jeunes bénéficiaires du Programme Yali 2017 en reconnaissance de leur mérite.

Pour clôturer la cérémonie, le film du défilé militaire qui s’est tenu à Abidjan à l’occasion de la célébration du 57e anniversaire a été projeté, suivi d’une prestation d’artistes ivoiriens. Une sélection de mets ivoiriens a été présentée exposant ainsi la richesse de la gastronomie de notre pays.

