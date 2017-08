Côte-d’Ivoire KKB répond au musicien Serge Kassy: “Que gagnerais-je à mentir ? j’ai rencontré Gbagbo à La Haye

Par Connectionivoirienne

En marge d’une rencontre avec la direction du Cojep, le parti de Charles Blé Goudé ce jeudi en son Qg de campagne de Port-Bouët, l’ex-député de la commune du bord de mer a affirmé qu’il a bel et bien rencontré l’ancien président Laurent Gbagbo à La Haye.

Selon KKB, le mercredi 26 juillet 2017, il s’est entretenu d’abord avec ‘’son ami et frère’’ Charles Blé Goudé de 9h à 14h avant d’échanger par la suite avec Laurent Gbagbo de 14h à 16h. L’entretien était cordial, rapporte-t-il, faisant savoir que les deux détenus sont parfaitement en phase.

KKB qui tenait à démentir les propos du musicien Serge Kassy qui soutenait le contraire a eu ces propos empreints de courtoisie : « Gbagbo m’a accordé deux heures d’entretien. Qu’aurais-je à mentir pour que Serge Kassy qui est un grand frère que nous admirions dans ce quartier (Port-Bouët) aille mettre sur les réseaux sociaux que je n’ai pas rencontré Gbagbo ? (…) C’est bien d’être en France et de se croire garçon mais nous on est ici et on attend Serge Kassi pour prendre sa place dans ce qu’il sait faire de mieux (la musique Reggae) ».

A sa suite, Dr Saraka Patrice a étayé les grandes lignes de l’opération « Cpi ça suffit » dont la caravane a débuté en mai 2017 et sera à l’étape de Gagnoa les 25 et 26 aout 2017 après les étapes d’Agboville, de Zikisso, de Bonon… Il a remis à KKB une lettre officielle d’invitation. Séance tenante, celui-ci a accepté cette invitation et il devrait être la grande attraction de ce meeting de la capitale du fromager.

L’homme qui a récemment marqué son retour au Pdci a promis des actions d’envergure dans les prochaines semaines pour le compte de son parti en lutte avec le Rdr au sujet de l’alternance en 2020.

