Côte-d’Ivoire: « Le Président Ouattara tient à son alliance avec Bédié », selon Hien Sié (DG du port d’Abidjan)

Le Président de la République Alassane Ouattara tient, comme à la prunelle de ses yeux, à son alliance avec le président Henri Konan Bédié du parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) dans le cadre du rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). En tout cas, c’est la conviction de Hien Yacouba Sié l’actuel directeur général du port autonome d’Abidjan et par ailleurs secrétaire national aux infrastructures du rassemblement des républicains (Rdr). Il l’a affirmé le samedi 12 juin dernier à la ‘’Place de la solidarité’’ à Abengourou lors d’un meeting de sensibilisation et de remobilisation des militants de la zone en vue du 3ème congrès du Rdr en septembre prochain.

Dans son adresse à ses hôtes du moment , Hien Yacouba Sié s’est dit convaincu que la division au sein des acteurs politiques en Côte d’Ivoire, a causé des torts notables aux ivoiriens, plombant le développement de la Côte d’Ivoire pendant de longues années. Dans son argumentaire, l’actuel député-maire d’Adiaké a dressé un bilan comparatif entre la période d’unité nationale incarnée avant 1990 par le Président Félix Houphouët-Boigny et celle de la guerre de 1990 à 2010. « Pendant la période où la Côte d’Ivoire a connu la paix sous la houlette du père de la nation, notre pays a connu un développement notable. De 1990 à 2010, avec la guerre, qu’avons-nous réalisé de probant pour l’avancée du pays ? » S’est-il interrogé.

Pour lui, l’unité des ivoiriens est un gage de développement du pays. Aussi a-t-il invité l’ensemble des ivoiriens, quelle que soit leur appartenance politique, à tourner le dos à la haine et à la division. « Divisés, nous n’irons nulle part et le Président Alassane Ouattara tient à l’unité des ivoiriens pour le développement de notre patrie commune » a-t-il insisté.

Spécifiquement au prochain congrès du rassemblement des républicains, Hien Sié a indiqué qu’il constitue un tournant décisif dudit parti. « Nous travaillons pour que notre parti soit la locomotive du Rhdp » a-t-il rassuré les militants venus des départements d’Abengourou, d’Agnibilékrou et de Bettié. A ceux de ses hôtes qui se sont sentis frustrés du fait de certains cadres, l’émissaire du parti des républicains a appelé au pardon et à la patience car, a-t-il argué, aucun ivoirien ne sera laissé en marge du développement du pays. Avant lui, Delma Mahamad Salice, le secrétaire départemental du Rdr d’Abengourou, Kouassi Koffi Ismaël (jeunes) et Aminata Sow Epouse Coulibaly (femmes) ont, dans un unique élan, traduit leur intention de faire du leur prochain congrès, un succès.

