Les activités préparatoires du 3è Congrès de LIDER lancées en Côte-d’Ivoire

LIDER News | 14 août 2017

Koumassi, Yopougon et Abobo ont abrité les premières rencontres préparatoires du 3ème Congrès ordinaire de LIDER, qui se tiendra en fin d’année 2017.

Les responsables des structures venus d’Abobo, Alepé, Assouba, Bassam, Bingerville, Bonoua, Cocody, Dabou, Grand-Lahou Koumassi, Marcory, Port-Bouët et Treichville se sont retrouvés, les 12 et 13 août 2017, pour échanger avec le Bureau du Congrès.

En effet, le parti au flambeau, respectueux de ses textes, s’apprête à réunir, pour la troisième fois en 6 ans d’existence, l’instance suprême du Parti – le Congrès – pour faire le bilan de l’exercice en cours, fixer le cap pour l’avenir et élire une présidente ou un président de LIDER pour le mandat 2017-2020.

Après avoir écouté la Présidente du Congrès, Nathalie Yamb, exposer les enjeux et défis particuliers de ce rendez-vous triennal, les participants ont reçu leurs objectifs, instructions et méthodologie de travail de la part M. Jacob Atta et Fabien Diby, respectivement directeur du comité scientifique et directeur du comité d’organisation.

Les rencontres préparatoires se poursuivent cette semaine à l’intérieur du pays.

Commentaires Facebook

Commentaires