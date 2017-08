Côte d’Ivoire: Une dizaine de personnes interpellées dans une attaque déjouée à Dabou

La police ivoirienne a déjoué dans la nuit de dimanche à lundi une attaque armée dans la ville de Dabou (45km à l’Ouest d’Abidjan ) avec une dizaine d’individus appréhendés dont un militaire qui s’apprêtaient à attaquer des instances sécuritaire et financière de la ville. Selon cette source, ces personnes interpellées avec ‘’des armes’’ ont ‘’été mis aux arrêts’’. ‘’Ils avaient des complices parmi la population et c’est un coup de fil qui les a trahis. Il y a des militaires de l’armée ivoirienne dans le coup et parmi eux, il y a un qui a été pris’’, rapporte la source.

Cette attaque déjouée fait suite à celles perpétrées à Fresco (Sud-Ouest), à l’école de police d’Abidjan, à la Brigade anti-émeute (BAE) de Yopougon et à Azaguié, localité située à 41 km au Nord-Est d’Abidjan avec des modes opératoires similaires. Depuis juillet, la Côte d’ivoire vit au rythme des attaques de commissariats de police, de brigades de gendarmerie et d’établissements financiers.

AIP

