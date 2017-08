RDR: Bictogo annonce le congrès de la rupture

Le président du comité d’organisation du 3ème congrès du Rassemblement des républicains (Rdr), Adama Bictogo, a annoncé samedi, à la place Gbèbani de Daloa, « un nouveau Rdr du changement et de la rupture, pour une Côte d’Ivoire rassemblée ».

Intervenant lors d’un meeting en prélude au congrès prévu les 9 et 10 septembre à Abidjan, M. Bictogo a indiqué que cette rencontre permettra de mettre en place une organisation qui permettra au Rdr « d’être un parti conquérant, fort, solidaire, rassembleur et avec une gestion participative ».

Pour lui, l’enjeu 2020 est un nouveau et par conséquent, il faut des ressources humaines de qualité, des gens capables de porter le Rdr nouveau dans un contexte nouveau. « Il y a des gens qui sont secrétaires de section depuis 20 ans. Quand on entre en politique, on a envie d’évoluer, il faut que le (délégué) départemental, cinq ans après puisse devenir un secrétaire national et il faut que le secrétaire de section puisse être un commissaire politique comme dans l’armée où il y a une organisation qui montre l’évolution », a ajouté le président du comité d’organisation.

Ce congrès ordinaire sera l’occasion de faire le diagnostic du parti avant l’accession au pouvoir du Rdr et après six ans d’exercice du pouvoir. Il s’agira aussi de juger le président en exercice et après renouveler les instances du parti, sans oublier de favoriser désormais une gestion participative et de faire en sorte que les militants se sentent propriétaires du parti, a expliqué Adama Bictogo.

À cette cérémonie, le maire de Daloa, Samba Coulibaly, a demandé aux militants de rester unis et d’être rassemblés autour du Président Alassane Ouattara. « Alassane est le beau cheval sur lequel nous devons continuer de parier », a-t-il imagé.

