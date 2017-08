Depuis le dimanche 13 août 2017, des informations circulant sur les réseaux sociaux et relayées par la presse font état de la nomination du Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI, Président de l’Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), en qualité de Médiateur de la République.

La Direction de l’UDPCI rappelle que, conformément au communiqué de la Présidence de la République, le Président Alassane OUATTARA est actuellement à l’étranger pour un séjour privé. Et, quant au Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI, il est en tournée à l’Intérieur du pays depuis plus de trois semaines. Dans ces conditions, il ne peut avoir eu de négociations entre le Président de la République et le Président de l’UDPCI qui aient abouti à la nomination de ce dernier, en qualité de Médiateur de la République.

Par conséquent, la Direction de l’UDPCI porte à la connaissance de l’opinion nationale, internationale, des militantes et des militants de l’UDPCI que les informations circulant sur les réseaux sociaux et relayées par la presse ne sont pas avérées.

La Direction du Parti réaffirme l’appartenance de l’UDPCI au Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) et assure les Présidents Henri KONAN BEDIE et Alassane OUATTARA de sa disponibilité à œuvrer au renforcement de la cohésion au sein de notre alliance politique pour garantir la stabilité et la paix dans notre pays.

La Direction de l’UDPCI demande aux militantes et aux militants de rester vigilants, mobilisés et de continuer à œuvrer en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale dans notre pays.

Fait à Abidjan, le 14 août 2017

Pour la Direction de l’UDPCI

Le Secrétaire Général

L’Honorable TCHAGBA Bougui Laurent

