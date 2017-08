Côte-d’Ivoire: La CNEC annonce un arrêt de travail de 3 jours dans les Universités publiques à compter de ce mercredi

« La conduite de cette grève suspend la participation des enseignants et des chercheurs à toutes les activités pédagogiques ou de recherche, de même qu’aux examens du Bts », précise la Cnec dans son préavis de grève.

Enseignement supérieur : La CNEC annonce un arrêt de travail de 3 jours à compter de ce mercredi

Dans un préavis de grève en date du 14 août 2017, adressé à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Bureau exécutif national (Ben) de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d’Ivoire (Cnec) annonce un arrêt de travail de 72 heures à compter du mercredi 16 au vendredi 17 août 2017 inclus.

Cet arrêt, selon la note, concerne toutes les structures publiques de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par ailleurs, le Ben de la Cnec fait remarquer que le dépôt du préavis de grève le 14 août 2017, est pour une grève effective d’une semaine, à compter du mardi 22 août 2017.

Cette grève répond aux difficultés de fonctionnement liées au calcul des heures complémentaires à l’Université Félix Houphouët Boigny et à des problèmes de gouvernance à l’Université Jean Lorougnon Guédé (Ujlog), à l’Université Nangui Abrogoua (Una) et à l’Ecole normale supérieure (Ens).

Egalement le Cnec ne comprend pas que malgré les grèves au Centre national de recherche agronomique (Cnra) et à l’Ujlog depuis plusieurs semaines des solutions ne sont pas encore trouvées aux différentes revendications. La Cnec dénonce le retard dans le paiement des heures complémentaires à l’Ujlog (depuis 2013 et à l’Ufhb (reliquat 2014-2015 et 2015-2016).

Le Ben de la Cnec brandit l’option d’une grève illimitée si des solutions idoines ne sont pas trouvées. « La conduite de cette grève suspend la participation des enseignants et des chercheurs à toutes les activités pédagogiques ou de recherche, de même qu’aux examens du Bts », précise la Cnec dans son préavis de grève.

CHEICKNA D. Salif

Fratmat.info

Commentaires Facebook

Commentaires