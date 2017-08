Loi d’amnistie: «Les députés doivent libérer la Côte d’Ivoire définitivement», estime Méambly

Le président du groupe parlementaire »Agir pour le peuple », Évariste Tié Méambly, a engagé véritablement sa mission en faveur de la prise d’une proposition de loi d’amnistie pour tous les acteurs de la crise. En effet, M. Méambly et les députés de »Agir pour le peuple », au cours de leur visite à la Cour pénale internationale (Cpi), ont été mis en mission par les prisonniers ivoiriens de La Haye. « Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont tenu à les encourager dans cette initiative louable pour notre pays. Ils leur conseillent de sensibiliser l’ensemble des 255 députés et d’y associer toute la classe politique afin de rendre inclusive cette initiative de paix », peut-on lire dans une déclaration que Youssouf Diaby, le chef de cabinet et porte-parole de Blé Goudé, a faite, après le passage d’Évariste Méambly et de ses collègues Alain Ékissi et Miézan Abadi Charles à La Haye.

Ainsi, après avoir fait un compte rendu de sa mission à la Cpi à la direction du Front populaire ivoirien (Fpi-camp d’Abou Drahamane Sangaré), la semaine dernière, notamment aux ex-ministres Odette Sauyet et Ettien Amoakon, et à l’ambassadeur Koné Boubakar, au domicile de ce dernier, le député de Facobly a lancé sa machine. Il a déposé 255 courriers à la Direction des services législatifs de l’Assemblée nationale adressés à chaque député ivoirien. Il s’agit, à lire le document dont nous avons reçu copie, d’informer les parlementaires de la mission européenne qu’il a effectuée, et surtout de les exhorter à s’impliquer dans la démarche qu’il a initiée avec ses camarades. « Dans le cadre de cette mission effectuée du 7 au 30 juillet 2017, en Europe notamment en France, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, le groupe parlementaire a été reçu par messieurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le lundi 24 juillet 2017, à la prison de Scheveningen à La Haye. Les échanges ont duré 11h. Soit 4h de temps avec Laurent Gbagbo et 7h avec Charles Blé Goudé. Au cours de ces échanges, ils nous ont encouragés dans cette initiative louable pour notre pays. Ils nous ont aussi conseillés de sensibiliser l’ensemble des 255 députés et d’y associer toute la classe politique afin de rendre inclusive cette initiative de paix dans laquelle ils s’engagent résolument », a écrit M. Méambly dans le courrier envoyé aux députés, et réceptionné le jeudi 16 août 2017 par le service des courriers de l’Assemblée nationale. Cette correspondance indique : « Convaincu que votre soutien aura un impact sur l’ensemble des populations et la classe politique ivoirienne, ce qui permettra d’accélérer le processus de paix et de cohésion sociale, le groupe parlementaire souhaite, à la faveur de l’audience que vous voudriez bien lui accorder, vous faire le compte rendu de cette mémorable visite à La Haye ».

« La mission qu’ils nous ont confiée commence officiellement à Abidjan. Nous entamons véritablement l’approche auprès des 255 députés. Nous les appelons à prendre leurs responsabilités devant la nation. C’est la première fois qu’une proposition de loi d’amnistie, est élaborée par un député, venant de l’hémicycle en direction de l’exécutif, pour le peuple », a soutenu M. Méambly. À l’écouter, « le destin des Ivoiriens est entre les mains des députés ». « Il faut mettre fin aux 25 années de crise politique et militaire que le pays connaît depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Nous devons libérer la Côte d’Ivoire définitivement. C’est une haute responsabilité qui est confiée aux députés de Côte d’Ivoire », a-t-il commenté son action, lors d’un entretien qu’il nous a accordé, jeudi 17 août 2017, à Marcory Zone 4.

Pour rappel, c’est le vendredi 30 juin 2017 que le député Évariste Méambly et son groupe parlementaire ont déposé officiellement à l’Assemblée nationale leur proposition de loi d’amnistie. Avant les députés ivoiriens, de nombreux ambassadeurs européens et africains accrédités en Côte d’Ivoire ainsi qu’un grand nombre de responsables politiques en France, au Canada et en Angleterre, ont reçu une copie de ladite proposition de loi. Ils se sont aussi rendus à Lourdes, où ils ont passé 5 jours, afin de rencontrer le Père André Cabes, Recteur du sanctuaire de Lourdes, Notre dame Sainte Élisabeth, pour lui remettre une copie de la proposition de loi d’amnistie pour la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire. Mais, le député de Facobly a été reçu plutôt par le père Klauss Holzamer, Coordinateur allemand auprès du recteur de Lourdes, chargé de la traduction des messes en langue allemande. Il a sollicité l’implication de l’Église dans cette action de recherche de la paix et de la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire. Dans leur démarche, le groupe parlementaire »Agir pour le peuple » et son président, Évariste Méambly, prévoient des rencontres avec les autorités religieuses de toutes les confessions présentes sur le territoire ivoirien. Le 7 juillet 2017, il s’était rendu en France dans le cadre de son initiative. Il avait remis une copie de sa proposition de loi au Premier ministre français, Édouard Philippe, à l’Hôtel Matignon, et au président de l’Assemblée nationale française, François de Rugy, au Palais Bourbon. Il a échangé également avec les groupes parlementaires de Marine Lepen, Jean-Luc Mélenchon et de Richard Ferran. Plusieurs autres personnalités politiques françaises avaient aussi été approchées.

Source : Soir Info

