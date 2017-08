La Fesci mobilise, le gouvernement s’engage à réhabiliter les cités universitaires

Hilaire Gueby

Tous de blanc vêtus, venus des différentes écoles et Universités d’Abidjan, les étudiants ont pris d’assaut l’Université Félix Houphouët-Boigny. Avec des chants et des pas de danses, ils ont fait le tour de l’institution, motivés. Toutefois la marche dénommée « Blanche Colombe »pour son caractère pacifique, n’a finalement pas lieu mercredi 16 août 2017, à Abidjan.

Une délégation du ministère de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique venue discuter avec les étudiants, n’a pas voulu que les marcheurs assiègent les locaux de la ministre de tutelle au Plateau. Les échanges ont donc eu lieu à l’Université avec les organisateurs de cette marche qui avait à sa tête le Secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), Assi Fulgence Assi.

À sa sortie de la rencontre, le SG de la FESCI a déclaré ceci : « Pendant que nous étions en train de marcher, le ministère de tutelle a bien voulu nous inviter à une table de discussion. Ceci pour réfléchir sur les points de revendications. Le gouvernement à travers la directrice de cabinet adjointe, Mme Kanté et la FESCI, sont convenus de la mise en place d’un comité de suivi des revendications. Relativement à la question du BTS sur les frais d’inscription, il a été décidé que ces frais soient homologués par toutes les grandes écoles et maintenus à 40 000frs. (…) Pour ce qui concerne les résidences universitaires, l’assurance nous a été donnée quant à leur réhabilitation. Nous allons donc convoquer nos bases et leur faire part des décisions».

Cette marche qui, devrait normalement partir de l’Université Félix Houphouët-Boigny pour aboutir au ministère de tutelle au Plateau, avait été projetée pour dénoncer les mauvaises conditions de vies et d’étude de l’ensemble des étudiants de Côte d’Ivoire.

