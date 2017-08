Après les 18 tués de Ouagadougou, le terrorisme djihadiste frappe l’Espagne, 14 morts

Ce que l’on sait des attentats à Barcelone et Cambrils

Deux attaques à la voiture bélier ont été perpétrées à Barcelone et Cambrils, villes séparées d’une centaine de kilomètres. Elles ont fait au moins 14 morts et une centaine de blessés. Quatre personnes ont été arrêtées.

Une fourgonnette a foncé dans la foule sur les Ramblas, artère emblématique de la ville de Barcelone, jeudi 17 août, faisant au moins 13 morts et plus d’une centaine de blessés, dont une quinzaine grièvement, selon le gouvernement catalan.

L’organisation Etat islamique (EI) a revendiqué l’attaque dans un message diffusé par son organe de propagande Aamaq, selon le site spécialisé SITE. La police locale a qualifié le drame d’attentat terroriste.

Quelques heures plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, un deuxième attentat sur le même mode opératoire est survenu à Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone. Une personne est morte des suites de cette attaque, vendredi à la mi-journée. Un deuil national de trois jours a été décrété à partir de vendredi et une minute de silence a été respectée à Barcelone, à la mi-journée en présence du roi Felipe VI et du premier ministre, Mariano Rajoy.

Le Monde

Commentaires Facebook

Commentaires