Côte-d’Ivoire MUGEFCI: Mesmin Komoé appelle au respect de la légalité après le dépôt de sa candidature

Candidat à la présidence de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire (Mugefci), Mesmin Komoé a appelé ce vendredi 18 août 2017, le Comité électoral national (Cen) au respect de la légalité pour une élection sans problème. C’était à l’occasion de la présentation officielle de sa candidature au siège de ladite commission sis à la Mugefci au Plateau.

Le candidat accompagné de quelques responsables de corps de métiers du groupe « Solidarité-Egalité », a déposé les dossiers des 120 délégués sur 146 personnes demandées pour Abidjan hors mis les personnes de l’armée comme le stipule les textes en vigueur pour cette élection.

Les dossiers ont été réceptionnés par le comité interne d’appui mis en place par le Cen et le directeur général de la Mugefci. Ce comité, selon son coordonnateur, Sangaré Mamourou, a pour mission d’appuyer le Cen sur le plan logistique et organisationnel.

Après contrôle des pièces qui composent chaque dossier (déclaration individuelle de candidature, la carte mutuelle, attestation de présence au poste, d’un casier judiciaire et d’un certificat de résidence), le coordonnateur du comité a déclaré « que tous les dossiers reçus sont au complet ».

Il a ajouté que cette étape consiste uniquement à contrôler les pièces. « Nous ne contrôlons que les pièces et non la validité », a-t-il relevé. Poursuivant, il a indiqué que la prochaine étape consiste à l’analyse des dossiers et la publication de la liste des candidats retenus.

Mesmin Komoé s’est dit satisfait de cette étape. Le candidat a par ailleurs tenu à interpeller le Cen à « poursuivre sur sa lancée du respect de la légalité ». L’élection des délégués va se tenir le 24 septembre.

Tigane Jean Bavane

Tigane.jean@fratmat.info

