Manchester United: Eric Bailly inscrit son premier but dans un championnat européen en 67 matches

Une correction infligée à Swansea (0-4) et Manchester United est vraiment bien lancé

L’international ivoirien Eric Bailly a marqué pour la toute première fois de sa carrière depuis qu’il évolue en Europe. C’était ce samedi contre Swansea en Premier League anglaise.

La maladresse du côté de Manchester United a d’abord créé une certaine nervosité qui a failli coûter cher à Paul Pogba. Averti pour un croche-pied sur Thomas Carroll (26e), le milieu français a bénéficié de la clémence de l’arbitre après un tacle en retard sur Martin Olsson trois minutes plus tard. Revenu à lui, il sera décisif juste avant la pause en reprenant de la tête un corner de Juan Mata. Si sa tête a fracassé la barre, Eric Bailly a parfaitement suivi pour pousser le ballon au fond des filets du bout du pied (0-1, 45e) et inscrire son premier but dans un championnat européen en 67 matches.

Et, comme face à West Ham, la décision s’est faite grâce au talent de son remplaçant, Anthony Martial.

L’accélération de l’ex-Monégasque a d’abord permis à Mkhitaryan de servir parfaitement Lukaku, auteur de son troisième but de la saison (0-2, 81e). L’Arménien a ensuite servi Pogba lancé dans la surface pour le même résultat, après un joli piqué du Français devant le portier adverse (0-3, 82e). Puis, pour clore la marque, Martial s’est à nouveau signalé en construisant son deuxième but de la saison tout seul avec une accélération plein axe, un crochet extérieur pour déstabiliser Alfie Mawson et une finition dans le petit filet droit de Fabianski (0-4, 84e).

Avec Eurosport.fr (Babacar Diarra)

Commentaires Facebook

Commentaires