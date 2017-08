Touba Côte-d’Ivoire: 1000 personnes ont vaccinées «gratuitement» contre la méningite

Le premier ministre Gon Coulibaly vole au secours des populations de Dioman

Le vendredi 18 août 2017 à Dioman, dans le département de Touba, plus de 1000 personnes ont été vaccinées contre la méningite et consultées gratuitement. Elles ont également reçu des médicaments. Mieux, dix (10) personnes nécessitant une intervention chirurgicale ont été prises en charge. À cela s’ajoutent un don de 50 tables bancs, 2 armoires et 2 bureaux de maîtres offerts à l’école primaire de Dioman. L’ensemble de ces dons est d’une valeur de cinq (5) millions Fcfa, a dit le Dr Diomandé Mamadou Beko l’envoyé de Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d’ivoire.

Lors de la remise des dons, Dr Beko, médecin à la présidence de la République de Côte d’ivoire, fils de Dioman, a demandé à ses parents de continuer à toujours faire confiance au gouvernement. « L’État ne vous a pas oublié. Le Bafing est au coeur des préoccupations du gouvernement. Continuons à faire confiance au gouvernement avec à sa tête le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous cadres avons pour devoir et mission de vous apporter le développement et le soutien de l’État. C’est dans ce contexte que s’inscrivent ces dons relatifs à la santé et à l’école car nous savons que tout part de la santé et de l’éducation. Je vous demande de bien suivre les conseils donnés par les agents de santé et aussi scolariser tous les enfants y compris les filles», a conseillé l’envoyé de Gon Coulibaly. Au nom des populations de la sous-préfecture de Dioman (qui attend son sous-préfet), Diomandé Singo, chef de terre et le chef de village de Dioman, Diomandé Moussa ont adressé leurs vifs remerciements au premier ministre Amadou Gon pour ce soutien de haute portée. «Notre joie est immense ce jour. Sans la santé, l’homme ne peut rien faire. Alors si le premier ministre Amadou Gon, à travers notre fils docteur Beko nous assiste ainsi, nous ne pouvons que lui témoigner notre gratitude et lui dire qu’il peut compter sur nous», ont rassuré les deux chefs. Avant de formuler les doléances qui leur tiennent à coeur. Ce sont: la construction d’un château d’eau dont le forage est creusé depuis plus d’un an, l’affectation de leur sous-préfet dont la résidence et le bureau sont déjà construits par des fils du village, le ré profilage de la route Touba – Dioman long de 29 kilomètres et l’électrification du village de Fouala où les poteaux électriques sont déjà plantés.

Bayo Lynx, à Touba

Commentaires Facebook

Commentaires