Yamoussoukro -Le chef d’Etat Major général (CEMAG) des armées de Côte d’Ivoire, le Général de division Touré Sékou a exprimé vendredi, lors d’un repas de corps au groupement 2 de la garde républicaine (GR) de Yamoussoukro, sa satisfaction pour la meilleure image que la GR présente au sein de l’armée de Côte d’Ivoire.

« Je pars satisfait. Ce que j’ai vu me réconforte, une unité propre bien tenue par des hommes bien habillés et disciplinés », a confié le chef d’Etat Major après avoir fait le tour des locaux et services du groupement 2 de la GR dirigés depuis le 23 février par le commandant de bataillon Niangui Loba Joël.

Le général de division a également exprimé sa fierté pour les connaissances de qualité, et les valeurs enseignées dans cette unité. Il a encouragé ses hommes pour l’organisation du repas de corps, qui est aussi selon lui, une activité comme le sport, pour la cohésion entre les frères de tous grades et tout corps confondus.

Le général chef d’Etat Major a insisté sur la discipline et la cohésion dont a besoin l’armée ivoirienne. Il a rassuré que leur rôle sera de faire en sorte que les événements malheureux qu’ a connu le pays, ne se produisent plus, mais également de mettre tout en œuvre pour la sécurité des Ivoiriens.

(AIP)

nam/fmo

