Côte d’Ivoire: «Gbagbo a décidé de prendre position pour l’unité, la confrontation est terminée» (Affi)

Parmi les nombreux leaders politiques invités au 2e congrès ordinaire du Rpp ce samedi 19 août 2017, à la bourse du travail, Pascal Affi N’guessan a pris la parole pour encourager ce parti frère à poursuivre sa ligne tracée. Il a saisi l’occasion pour se prononcer une fois de plus, sur la crise qui secoue le Fpi depuis 2014 après un congrès avorté.

Affi N’guessan a estimé que les joutes oratoires, les bruits et la confrontation relèvent de la vie des organisations. Et il a fallu que dans son parti les cadres s’affrontent pour que l’on sache qui est qui. A présent, déclare-t-il au pupitre, cette confrontation est terminée pour faire place à la réconciliation. Il le dira en ces termes : « La confrontation est finie et nous savons désormais qui est qui au Fpi. Le président Gbagbo a décidé de prendre position pour l’unité du parti. Si le président Gbagbo décide de reprendre lui-même les choses en main peut-il y avoir encore un problème ? »

Le député de Bongouanou a plaidé pour une large union de l’opposition allant jusqu’à la résurrection de l’ex-Majorité présidentielle (Lmp) qui avait soutenu Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2010. « Nous devons revenir au pouvoir pour libérer la Côte d’Ivoire, nous devons revenir au pouvoir pour reconstruire l’unité nationale, nous devons revenir au pouvoir parce que nos enfants ne doivent pas vivre éternellement le chômage. (…) Dites à nos frères et sœurs que le temps de la reconquête est arrivé, le temps de la renaissance est arrivé », a-t-il exhorté sous des ovations nourries des congressistes.

Notons que l’aile Sangaré du Fpi bien qu’invitée par les organisateurs, a décliné l’offre. Toutefois le Cojep de Blé Goudé, le PIT de Daniel Aka Ahizi, le Mfa d’Anaki Kobénan, l’Urd de Danièle Boni Claverie et bien d’autres petits partis de l’opposition n’ont pas boudé. Tous ont pris la parole pour appeler à une union avant les élections présidentielles de 2020.

