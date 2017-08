Fin du 2e congrès du Rpp Côte d’Ivoire – Gnonzié insiste sur une CEI excluant les représentants du pouvoir

Par Connectionivoirienne

Le 2e congrès ordinaire du Rpp, huit ans après le premier tenu en 2009, a pris fin le samedi 19 aout à la Bourse du travail de Treichville. La salle a refusé du monde avec des congressistes venus de plusieurs régions du pays, excepté la Nawa.

Dans son discours d’orientation, Ouattara Gnonzié, seul candidat en lice a fait un diagnostic critique de la gouvernance Ouattara et dénoncé la composition actuelle de la Commission électorale indépendante (CEI). L’organe en charge des élections en Côte d’Ivoire doit selon lui être consensuel et bénéficier de la confiance de tous. « À nos yeux, la recomposition de la commission électorale est un impératif vital. Nous sommes d’avis que la CEI soit composée exclusivement des partis politiques et de la société civile. Les représentants du gouvernement, des services institutionnels et administratifs font double emploi avec les partis politiques au pouvoir auprès desquels ils font d’ailleurs office de soutien. Cette présence dénature l’égalité de représentativité et jette le discrédit sur les décisions de la commission », a-t-il analysé. Sur le même sujet des élections, il a jugé le découpage électoral ‘’injuste et inégalitaire’’ dans sa forme actuelle. Pour le leader du Rpp, il revient au gouvernement de jouer ‘’fair-play en réajustant le découpage pour les élections à venir’’.

Il a abordé bien d’autres sujets d’ordre sociopolitique. Sur le plan économique, il a dit ne pas savoir à qui profite la croissance économique tant vantée par le pouvoir car plus de la moitié de la population a moins de 1000 FCFA par jour pour se nourrir. Ouattara Gnonzié soutient que les conditions de vie se sont tellement dégradées en Côte d’Ivoire que les jeunes ivoiriens vont affronter le désert et la méditerranée pour se rendre en Europe. « Ceci est un phénomène récent en Côte d’Ivoire », affirme-t-il.

Le congrès a pris fin après l’adoption des résolutions et l’élection de Ouattara Gnonzié par acclamation. Désormais président plein après avoir assuré un intérim, celui de Fologo (absent à ce congrès), Gnonzié a annoncé que son parti sera présent à toutes les échéances de 2020 avec ou sans candidat dans le cadre d’alliances à venir. Séance tenante, il a nommé de nouvelles personnes dans les organes du parti après approbation du congrès. Ainsi Ganin Bertin ex-secrétaire général passe premier vice-président en remplacement de Pr. Armand Ouégnin. Tibé Bi Raymond devient le nouveau secrétaire général du Rpp.

