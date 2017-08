« Le président Ouattara ne sera pas remplacé au rabais en Côte-d’Ivoire », prévient Légré Philippe

Le secrétaire général adjoint du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) chargé de la mobilisation, Légré Philippe, a expliqué samedi à San Pedro, au cours d’un meeting de remobilisation des militants, que la succession au pouvoir du président Alassane Ouattara ne sera pas mécanique, mais se fera parmi les meilleurs au sein du parti unifié.

«Ne tombez pas dans les petits palabres, on n’est pas dedans. Le président Ouattara travaille et il faut le laisser travailler (…) car il lui reste trois ans », a insisté Légré Philippe. Pour lui, le moment venu, Alassane Ouattara choisira avec ses pairs, dans cadre du parti unifié, le meilleur successeur que tout le monde va suivre et « ce ne sera pas un succession au rabais ».

AIP

