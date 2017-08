« Il est illusoire de penser qu’un groupe donné parviendra à s’affirmer au détriment des autres » (Déclaration)

• ‘’De ce pouvoir, qu’est-ce que le nord a gagné ?’’

Dans le cadre de l’organisation du congrès du RDR, une campagne de mobilisation est entreprise et des missions parcourent tout le pays.

Admettant que tout parti politique est libre de battre une campagne grandeur nature pour organiser un simple congrès, certains propos tenus interpellent l’Amicale des Forces Nouvelles, qui décide de s’interdire toute indolence coupable.

Certains hurons disent péremptoirement que même notre existence leur est due. L’Amicale voudrait inviter les auteurs de ces propos à regarder d’un œil dépassionné l’histoire de notre pays afin d’établir le véritable rapport tributaire.

L’Amicale note aussi avec regret qu’en vue de s’attirer la sympathie de certains militants et leur adhésion au congrès, des cadres du RDR tiennent des propos tendancieux et attentatoires à l’unité nationale.

Il ne pouvait en être autrement quand des responsables de haut rang déclarent : «Faisons tout pour ne pas que le pouvoir échappe aux gens du nord »

Que dire de ceux qui affirment sans sourciller que « Si le pouvoir échappe aux gens du nord, nous irons en exil avec nos enfants».

Au vu de ces délits et délires se rapportant au tribalisme, l’Amicale n’aurait rien à redire s’ils se limitaient à maculer l’honorabilité et à démontrer l’inculture de ceux qui les tiennent.

Malheureusement, l’AFN pense justement que ces propos sont de nature à impacter gravement la cohésion de notre pays et au-delà, l’unité nationale.

Risquant croire que nous partageons avec les détenteurs de ces théories le souci de construction et de sauvegarde de notre nation, nous voudrons attirer leur attention sur ces dérives d’un autre talent oratoire. Aussi, voudrions-nous appeler à la vigilance de l’opinion nationale et prendre à témoin la communauté internationale.

En effet, connaissant notre histoire et dans cette situation de non réconciliation effective, il nous est inconcevable que des responsables politiques fassent appel à la primauté de la conscience d’appartenir à un groupe tribal déterminé au détriment de celle ayant trait à la Nation.

Comment oser inviter les Ivoiriens du Nord à ne penser et agir qu’à travers la tribu ou l’ethnie au nom de quelques mesquines et éhontées exigences matérielles au détriment de l’intérêt national ?

Cette idéation de la chose politique est à condamner. Le peuple ivoirien de tout horizon n’aura son salut que dans l’unité car, dans cette Nation arc-en-ciel, il est irrationnel et illusoire de penser qu’un groupe donné parviendra à s’émanciper et à s’affirmer au détriment des autres. De tels propos abjects sont de nature à replonger notre pays dans une nouvelle crise identitaire aiguë qui risque de conduire droit dans le mur la Côte d’Ivoire. La construction d’une nation est contraire à la promotion des principes liés au communautarisme et au sectarisme. Les Ivoiriens sans distinction aucune, sont désireux de s’unir, de vivre ensemble dans une nation forte.

D’ailleurs, de ce pouvoir, qu’est-ce que le nord a gagné ? Les conditions d’existence matérielles des populations du nord sont-elles différentes de celles des autres contrées de notre pays ? Mieux, en quoi leur vie a-t-elle changé avec la gestion présente du pouvoir d’Etat ?

Nous n’osons pas croire que le RDR, un parti politique se réclamant républicain puisse être un rassemblement exclusif des populations du nord.

Du reste, il faut s’interdire de voir une similitude entre sa coterie et sa sphère avec respectivement les Ivoiriens du nord et le nord de la Côte d’Ivoire au point de vouloir indument les associer à un projet de confiscation du pouvoir d’Etat.

Nous devons tous éviter de cloisonner la Côte d’Ivoire et d’emmener une partie du peuple à vivre replié sur lui-même, à construire autour de lui cette clôture isolationniste immonde et à rejeter systématiquement les autres Ivoiriens.

Le Régionalisme, le Tribalisme et l’Ethnocentrisme sont interdits par notre Constitution, la Loi fondamentale de notre pays.

Fait à Abidjan, le 22 Août 2017

Pour l’Amicale des Forces Nouvelles

Le Secrétaire Général, porte-parole

Félicien Sékongo

