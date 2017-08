Cote-d’Ivoire: Examen stratégique de l’Organisation internationale du Café (OIC)

A sa 115ème session en Septembre 2015 qui s’est tenue à Milan (Italie), le Conseil International du Café a adopté la résolution 457 qui appelle à un examen stratégique des activités entreprises par l’Organisation Internationale du Café.

Le but de l’examen stratégique est d’évaluer, en étroite consultation avec les Membres du Groupe de travail, les autres Membres de l’OIC et le secrétariat, l’axe stratégique et les priorités de l’Organisation ainsi que leur mise en œuvre.

En prélude à la prochaine session du Conseil, le Groupe de travail sur l’examen stratégique de l’Organisation s’est réuni à Londres (Royaume-Uni) le 14 Aout 2017 sous la présidence de Monsieur Aly TOURÉ, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations Internationales des Produits de Base.

Les conclusions et recommandations dudit groupe qui portent sur les nouvelles orientations de l’Organisation tenant compte de l’environnement actuel, seront soumises au Conseil International du Café au cours de sa 120ème session le 28 septembre 2017 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)

