Vers la réforme de l’état civil en Côte-d’Ivoire

Un atelier sur la réforme de l’état-civil en Côte d’Ivoire s’est ouvert lundi à l’hôtel HP Ressort de Yamoussoukro, en vue de procéder à l’examen des textes régissant le cadre juridique et institutionnel de l’état civil et l’identification, afin d’en sortir un cadre juridique et institutionnel nouveau et actualisé.

Initié par l’Office national d’identification (ONI), avec le soutien financier de l’UNICEF, l’atelier s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’état-civil du pays, et vise à la mise en place du registre national des personnes physiques (RNPP) assorti de numéro identifiant unique, en vue d’une meilleure identification et du contrôle des personnes à des fins sécuritaires et de planification.

AIP

Commentaires Facebook

Commentaires