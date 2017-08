Côte-d’Ivoire Tous les ex-Fds remboursés: Sophia SA et Ahmed Bouah Touré ne doivent à personne (communiqué)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Courant 2005, avec la caution de l’Etat de Côte d’Ivoire, il avait été initié un vaste programme de fourniture de terrains nus à toutes les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) d’alors.

Deux Promoteurs immobiliers, dont la SOPHIA SA représentée par Monsieur TOURE Ahmed Bouah, étaient, chacun pour sa part, en charge de ce programme.

Il s’agissait d’une vente au profit des ex-FDS de parcelles de terrains nus que ceux-ci achèteraient par paiements échelonnés prélevés à la source sur leurs salaires et reversés sur des comptes séquestres en majorité. Les Promoteurs concernés ont perçu chacun, un petit acompte sur le prix de vente des terrains.

Malheureusement, après la crise post-électorale de 2010, une crise de confiance s’est installée entre les divers acteurs du projet de fourniture de terrains nus, entraînant un blocage qui n’a pu être résolu.

Les Promoteurs ont été accusés à tort, d’avoir grugé les souscripteurs ; mais en réalité il n’en était rien, car les terrains vendus existaient bel et bien, et le prix de vente payé juste en partie était logé sur des comptes séquestres; le solde constituant la plus grande partie du prix de vente, restait encore donc dû aux promoteurs.

Le 2 Février 2015, dans un souci de recherche de solution amiable et définitive des incompréhensions ayant marqué l’échec du projet de fourniture de terrains nus, et avec la bienveillante caution de l’Etat, les promoteurs, les souscripteurs ex-FDS, ont signé avec le Fonds de Prévoyance Militaire, un Accord matérialisé par un Procès-verbal.

Au terme de cet Accord, toutes les parties ont décidé de confier le portage de la propriété des terrains nus de l’ex-projet, au Fonds de Prévoyance Militaire, et de procéder à leur vente puis au désintéressement de toutes les parties concernées : tous les souscripteurs (ex-FDS, enseignants et autres), d’une part, et d’autre part les promoteurs eux-mêmes et leurs créanciers.

Monsieur TOURE Ahmed Bouah a veillé à ce que les créanciers de la SOPHIA SA, notamment les ex-propriétaires coutumiers et les souscripteurs civils (enseignants et autres) soient pris en compte pour le paiement de leurs créances dans l’Accord signé en 2015. Au niveau des enseignants du primaire, l’opération de vente par la SOPHIA SA d’une parcelle de terrain au MIDD s’est bien soldée par la remise du titre de propriété.

Courant Mars 2017, une première vente portant sur 267 ha est intervenue entre le Fonds de Prévoyance Militaire et la CNPS, pour un montant total de 20.692.500.000 FCFA, permettant de procéder au remboursement intégral des ex-FDS à hauteur d’environ 11.500.000.000 F CFA, et au paiement aux ex propriétaires coutumiers pour le compte de la SOPHIA SA, de la somme de 5.277.285.000 FCFA, comme acompte sur leurs créances.

A ce jour, la SOPHIA SA et Monsieur TOURE Ahmed Bouah ne doivent plus aux souscripteurs (civils et militaires), la moindre somme d’argent au titre de l’ex-projet de fourniture de terrains nus. En ce qui concerne les souscripteurs de la Police, ils ont été remboursés par le Fonds de Prévoyance de la Police Nationale.

Cependant, tout souscripteur auprès de la SOPHIA SA n’ayant pas encore été remboursé, et qui dispose de preuves de paiement, est prié de prendre contact avec le FPM pour être immédiatement remboursé.

La SOPHIA SA est dans l’attente très prochaine du paiement de l’acompte qui lui revient, par le Fonds de Prévoyance Militaire au titre de l’Accord signé le 2 Février 2015, ayant permis de rembourser intégralement les souscripteurs.

Abidjan, le 18 Août 2017

Pour la SOPHIA SA

Sa Direction Générale

Commentaires Facebook

Commentaires