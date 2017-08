Un panier à crabes nommé houphouétistes en Côte-d’Ivoire

UN PANIER A CRABES NOMMÉ RHDP

En 2020, et le débat est définitivement clos depuis le discours d’Alassane Ouattara (2è à partir de la gauche) le 6 août 2017, il n’y aura pas de candidature unique au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition politique comprenant à sa création le PDCI-RDA, le RDR, l’UDPCI et le MFA, photo), comme en 2015, au profit d’Alassane Ouattara. Le PDCI-RDA peut fêter, cette fois-ci seul, le solitaire Appel de Daoukro de Konan Bédié du 17 septembre 2014 qui prenait le contre-pied du 12è Congrès ordinaire du parti.

Bédié, président de la Conférence des présidents des partis politiques membres du RHDP (2è à partir de la droite), après toute l’atalaku* de Ouattara pour l’amadouer, peut bien ronger son frein, car il a échoué sur toute la ligne: il n’a pas réussi à donner le nom du PDCI-RDA à la coalition politique et aucun parti, à commencer par le RDR, le bénéficiaire, n’a voulu se désister au profit du plus vieux parti de Côte d’Ivoire en 2020.

Conformément à la plate-forme politique en date du 18 mai 2005, chaque parti sera donc libre de présenter, comme en 2010, un candidat à la présidentielle. «Pour l’élection présidentielle, le RHDP reconnaît à chaque parti le droit de présenter son candidat au premier tour. Cependant, les partis du RHDP s’engagent à soutenir, au second tour, le candidat arrivé en tête des partis signataires de la plate-forme», précise-t-elle.

De ce fait, le PDCI-RDA, roulé dans la farine, est à couteaux tirés avec le RDR. Ce dernier, au même moment, entretient de vives querelles domestiques avec ses ouailles de l’ex-rébellion armée conduits par Soro Kigbafori Guillaume (qui avait lancé une OPA sur le parti).

Mabri Toikeusse Albert (à l’extrême droite) et Gnamien Konan peuvent et doivent bien se marrer dans leur retraite forcée: en novembre 2016, ils ont été limogés du Gouvernement de même que leurs cadres ont été dégommés de la tête des sociétés d’Etat. Leur tort, présenter des candidats aux législatives pour défendre les couleurs de leurs formations politiques respectives, l’UDPCI et l’UPCI. Ces dernières n’ont donc pas échappé à la vendetta: elles ont été mises à la touche du RHDP.

Et Innocent Anaky Kobena (à l’extrême gauche), qui a prédit la mort du RHDP, doit bien se moquer de son dissident Anzoumana Moutayé. Nommé ministre de lʼentrepreneuriat national, de la promotion des PME et PMI et de lʼartisanat en mai 2015, parce qu’il a maintenu une frange du MFA dans le RHDP après l’exclusion du fondateur du parti, il a été débarqué du Gouvernement après sa défaite aux législatives du 18 décembre 2016 et est livré à lui-même.

Aka Ahizi Daniel est certainement, lui aussi, dans la même posture que l’infortuné Anaky. Car sa dissidence, conduite par le secrétaire général, Pr Joseph Séka Séka, a déclaré en août 2015 l’avoir éjecté de la présidence du PIT. Revendiquant la tête du parti, Séka Séka a provoqué une scission et fait jeter la frange qu’il dirige dans le RHDP, avec armes et bagages.

Au final, Moutayé et Séka sont, comme Bédié, les dindons de la farce. Ils n’ont que leurs yeux pour pleurer face à la boulimie du RDR: si Bédié a eu droit à quelques flatteries (visite à Daoukro, consultation avant remaniement ministériel, avion présidentiel pour ses déplacements notamment), eux n’ont jamais eu voix au chapitre et ont été abandonnés à la périphérie, s’étant contentés des restes de la «mangercratie».

Dans la guerre fratricide opposant les deux poids lourds de la coalition politique, sans doute, qu’ils ne savent où donner de la tête, les pauvres.

*Vibrant hommage

Ferro Bailly

Commentaires Facebook

Commentaires