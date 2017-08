En Guinée, Alpha Condé vire cinq ministres en vingt-quatre heures

Trois ministres ont été débarqués ce mercredi du gouvernement du Premier ministre Mamadi Youla. L’annonce du décret présidentiel pris par le professeur Alpha Condé a été faite à la télévision nationale.

Le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Lounceny Camara a été remplacé par Ibrahima Kourouma, anciennement ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation.

Sanaba Kaba, ministre de l’Action Sociale a cédé de son fauteuil à Diaby Mariama Sylla, secrétaire général dans le même ministère.

Et Sanoussy Bantama Sow, ministre conseiller à la présidence de la République prend la place de Siaka Barry, au poste de ministre des Sports, de la Culture et du patrimoine historique.

Il y a quelques jours le président Alpha Condé a remercié la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens, Makalé Camara, et le ministre de la Pêche de l’Aquaculture et de l’l‘Économie Maritime André Loua.

Au moins huit personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées mardi en Guinée dans un éboulement d’une décharge dans la banlieue de la capitale, Conakry.

Source: fr.africanews.com

Commentaires Facebook

Commentaires