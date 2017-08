Côte d’Ivoire : Les 24 de Wilmots contre le Gabon avec les retours de Dja Djérdjé et Gradel

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Marc Wilmots, a retenu 24 joueurs en vue de la double confrontation face au Gabon, le mois prochain en éliminatoires du Mondial 2018. Brice Dja Djedje et Max-Alain Gradel sont rappelés.

Après avoir raté dans les grandes largeurs ses débuts sur le banc de la Côte d’Ivoire, Marc Wilmots va devoir redresser la barre le mois prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Pour la double confrontation face au Gabon, les 2 et 5 septembre prochains (aller à Libreville, retour à Bouaké), le technicien belge a convoqué 24 joueurs. Binational annoncé en grande pompe lorsqu’il opta pour les Eléphants, Sekou Fofana est appelé pour la première fois. Le joueur de l’Udinese, sur le flanc ce printemps, pourrait faire ses débuts internationaux le mois prochain. Si les absences de Wilfried Zaha et Jonathan Kodjia, tous deux blessés, étaient attendues, on ne peut en dire autant des retours de Brice Dja Djedje (Watford) et Max-Alain Gradel. Le néo-Toulousain n’avait-il pas déclaré, dans la foulée du PSG-TFC qui le vit faire son retour en Ligue 1, qu’il mettait la sélection de côté pour le moment ?

Commentaires Facebook

Commentaires