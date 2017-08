Dakar: La BCEAO fait arrêter l’activiste Kemi Seba pour avoir brûlé un billet de Franc Cfa en public

UNE AFFAIRE D’ÉTATS..?

La #BCEAO a porté plainte contre #KemiSeba pour avoir brûlé un #CFA en public. Il a été arrêté ce matin à son domicile de #Dakar

Que vous inspire cette arrestation ?

Que feront les autorités #sénégalaises? Un simple rappel à la loi ou une inculpation puis, plus tard d’une condamnation exemplaire ?Rappelons que pour son geste, il encourt 5 ans de prison. Bon nombre d’internautes se disent prêt à imiter ce geste symbolique en soutien à Kemi Seba.

L’hypothèse d’une sanction qui se voudrait dissuasive, ferait de #KémiSeba le premier #martyr de la lutte contre le maintien d’une monnaie née du fait #colonial.

À suivre.

Claudy Siar

INFORMATION.

Déclaration d’un spécialiste :

« Contrairement à la croyance populaire, brûler un billet de banque n’est pas illégal. La loi punissant la destruction d’un billet datait de 1810, mais a été abrogée complètement en 1994. Il n’est donc pas illégal de détruire un titre monétaire en le brûlant ou en le laissant dans la machine à laver.

Une jurisprudence de 1974 va également dans ce sens : détruire un billet de banque n’est pas considéré comme la destruction du bien d’autrui, car le billet appartient à son porteur et non à la Banque Centrale qui l’émet »

Fin de citation.

Je précise que cette loi, abrogée en France est toujours en vigueur au Sénégal. Désormais le débat se situe à un autre niveau. Il est politique et internationale.

Il touche, voir porte atteinte, au droit fondamental des peuples à disposer d’eux-mêmes.

