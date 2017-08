Les footballeurs français affolent un marché des transferts en pleine inflation

L’inflation affole le monde du football. Avec son transfert au FC Barcelone, l’attaquant international français Ousmane Dembélé, un joueur de 20 ans, qui a disputé seulement 86 matchs professionnels, est devenu le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football, derrière Neymar, 222 millions d’euros. Son ancien club, le Borussia Dortmund a indiqué que les montants des bonus pouvaient s’élever jusqu’à « 40 % des indemnités de transfert » (soit 42 millions d’euros). Dembélé est désormais le footballeur français le plus cher.

A ce palmarès, il devance ses compatriotes Paul Pogba, transféré à l’été 2016 de la Juventus Turin à Manchester United contre 105 millions d’euros (+ 5 millions d’euros de bonus), et Zinédine Zidane, enrôlé par le Real Madrid, en 2001…contre 75 millions d’euros. L’arrière latéral Benjamin Mendy, 23 ans, est devenu, en juillet, le défenseur le plus cher de l’histoire lors de son transfert à Manchester City pour 57,5 millions d’euros. Alexandre Lacazette a, lui aussi, défrayé la chronique lors de son arrivée au club londonien d’Arsenal contre la modique somme de 53 millions d’euros plus 7 millions de bonus.

L’attaquant de Monaco Kylian Mbappé, 18 ans, qui est annoncé au PSG, devrait rebattre les cartes. L’Équipe évoque une somme (hors bonus) de 140 millions d’euros et un deal incluant l’arrivée sur le Rocher d’un attaquant du club parisien,

