Côte-d’Ivoire: Le Dircab Apété se trompe d’époque au ministère de la Communication

« Pour nous cette attitude est totalement méprisante pour deux raisons. Primo, un représentant du ministre n’a pas à répondre aux propos d’un syndicaliste qui, dans la recherche des solutions aux maux qui minent notre corporation s’exprime. En l’occurrence, Guillaume Gbato, le secrétaire général du Synappci, en relevant les circonstances dans lesquelles la loi est parvenue à la commission ne fait qu’en relever le caractère sibyllin auquel les acteurs des media ont été contraints. Secundo, dire à la face de la nation que « quelque soit ce qui adviendra, cette loi passera », revient à dire que nos députés n’exercent pas leur fonction de représentants du peuple. Nous disons tout simplement qu’il y a de la considération à accorder tout de même à ces honorables députés qui l’attendent d’ailleurs.

Pour notre part, nous exigeons des excuses pour les députés et particulièrement ceux de la commission des Affaires Générales et culturelles qui nous ont d’ailleurs reçus le 22 aout dernier en présence de son président M. Fregbo Basile. Rencontre au cours de la quelle nous en avons appelé à un séminaire national tripartite prenant en compte les aspirations des journalistes, de la société civile, et de l’état ivoirien. Pour ainsi dire, tenir de tels propos à la face des journalistes et qui plus est, reçoivent des confrères de pays invités (Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Ghana) revient à ternir l’image que nous voulons projeter dans le concert des nations démocratiques. Nous croyons tout simplement que le représentant du ministre se trompe d’époque. Il ne s’agit nullement d’un combat par procuration qu’il veut mener contre une corporation mais de la marche d’un pays qui aspire à donner à la gouvernance, la bonne, un droit de cité. Et, au moment où ce pays qui a signé des accords internationaux amorce le virage important de son auto –évaluation dans le cadre du Mécanisme Africain de l’Evaluation par les Pairs (MAEP), des cadres, et non des moindres, encouragent des entraves.

Les journalistes ne sauraient être aphones face à ce genre de dérapages révélateurs de nostalgiques du parti unique. Nous en appelons à la retenue et au renoncement du mépris des acteurs clés du contrôle citoyen que nous sommes. »

Pour L’Ojpci OLIVIER YRO

