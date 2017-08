Côte-d’Ivoire: Rattrapé par son complot contre Anaky, Anzoumane Moutayé suspendu du MFA

Manquements graves au Mfa

Dans une déclaration dont Afrikipresse a eu copie, le bureau politique du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA) a décidé de suspendre son président, Azoumana MOUTAYE, pour dit-il « des manquements graves ». Il a par ailleurs désigné OUATTARA Siaka, 1er Vice-Président du Parti, pour assumer les fonctions de Président par intérim jusqu’au prochain Congrès Extraordinaire prévu dans un délai de 90 jours…L’actuel président est ainsi victime du coup qu’il a lui-même fait à Anaky Kobenan, qui revendique toujours le leadership du parti.

Ci-dessous la déclaration complète

« DECLARATION DU BUREAU POLITIQUE DU MOUVEMENT DES FORCES D’AVENIR (MFA)

Le Bureau Politique du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), s’est réuni en session extraordinaire ce samedi 26 aout 2017, de 10 heures à—11h 30, sous la sous la présidence du Premier Vice- président, le camarade OUATTARA Siaka.

D’entrée de jeu, le camarade a pris la parole pour situer le cadre de la rencontre.

A sa suite le Camarade KOUAKOU Tano Fidel, Secrétaire Général Adjoint, assurant l’intérim du Secrétaire Général du Parti, le professeur DJAHA Konan, excusé pour raison de santé, a fait lecture de l’ordre du jour avant de le soumettre pour adoption par l’Assemblée. Ainsi, un seul point a été retenu, il s’agit de la vie du Parti :

Avant d’aborder l’unique point de l’ordre du jour, le Secrétaire Général Adjoint a remercié tous les membres du Bureau Politique pour leur présence massive à cette importante session et souhaité que les travaux se déroulent en toute cordialité.

A l’issue des échanges, le Bureau Politique :

1. Décide de suspendre de ses fonctions de Président du Parti, le camarade AzoumanaMOUTAYE pour manquements graves et saisi le conseil de discipline à cet effet.

2. Désigne le camarade OUATTARA Siaka, 1erVice-Président du Parti, pour assumer les fonctions de Président par intérim jusqu’au prochain Congrès Extraordinaire prévu dans un délai de 90 jours, conformément aux statuts et règlement intérieur du Parti.

3. Demande au Président intérimaire de mettre en place un comité ad hoc pour gérer les affaires courantes jusqu’au prochain congrès.

4. Demande au Président intérimaire d’engager les réformes nécessaires en vue de la redynamisation du Parti.

5. le Bureau Politique réaffirme l’appartenance du MFA au RHDP et engage l’ensemble des militants à contribuer activement aux efforts de renforcement du dialogue, de la cohésion de I’ Alliance et de développement de notre pays, la Côte d’Ivoire.

6. Réaffirme le soutien du Parti au Président Alassane Ouattara et à son Gouvernement dans la conduite du pays à l’émergence à l’horizon 2020.

7. Enfin, le Bureau Politique exhorte ses partenaires Houphouétiste à privilégier le dialogue dans la résolution de tous différends et en particuliers des débats en cours sur la question de l’alternance en 2020.

Fait à Abidjan le 26 août 2017

POUR LE BUREAU POLITIQUE

Le Président par intérim

OUATTARA Siaka »

