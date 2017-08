Affaire KEMI SEBA brûle un billet de Franc CFA: Ce qui est légitime doit-il être légal ?

Par Christian CASIMIR

Pris par les contraintes d’un séjour professionnel à l’étranger, je n’ai eu de cette affaire que des informations parcellaires. Notamment grâce à Herve Philippe qui a bien voulu requérir mon opinion sur le sujet. Ma réaction première fut celle de beaucoup d’entre vous. J’ai qualifié l’arrestation du frère Kemi Seba d’abusive parce que les lois punissant le fait de bruler un billet de banque avaient été abrogées. Mais cela, c’est la règlementation française qui le stipule. Or l’infraction ayant été commise au Sénégal, seules les juridictions de ce pays en décideront. Que dit exactement la loi Sénégalaise sur le sujet ? Nul ne le sait. Il faut donc attendre la comparution de Kemi Seba demain mardi 29 pour savoir quelle qualification sera retenue. Mais le fait que son arrestation ait été confiée à une unité habituellement compétente pour les affaires criminelles nous instruit déjà sur cet aspect.

Cela dit, législation ou pas, il me semble personnellement difficile de concilier légitimité et légalité :

-Le producteur laitier européen qui veut protester contre la baisse des prix ira déverser des tonnes de litres de lait dans la rue en violation de la loi ;

-Pour protester contre l’Eco-taxe les conducteurs routiers Français ont bloqué des autoroutes et saccagé des installations en violation de la loi ;

-En 2009, les ouvriers de Continental mécontentent d’un plan social, ont saccagé les bureaux de la sous-préfecture de Compiègne, encore une fois en violation de la loi.

Je cite ces quelques exemples pour dire qu’il est dans la nature d’une contestation d’être transgressive, puisqu’elle va à l’encontre d’un ordre légalement établi. Un combat peut donc être légitimes sans forcément être légal. Certains d’entre nous ne le savent peut-être pas, mais l’ANC alors dirigé par Nelson Mandela fut pendant longtemps considéré par l’Angleterre de Margaret Thatcher ainsi que par les autorités Américaines sous Reagan comme un mouvement terroriste. Ce n’est qu’en juin 2008, après une proposition de loi signée par l’ancien président George W. Bush, que l’ANC a été retirée des organisations terroristes.

Il appartient à présent à chacun d’entre nous de se définir par rapport à l’acte posé par le frère Kemi Seba et plus globalement, la philosophie de son engagement. Bruler un billet de banque est un acte symbolique et qui n’a pas vocation à être perpétué. Mais l’engagement de Kemi Seba mérite d’être soutenu et même amplifié. Moi, qui dois ma formation politique à Laurent Gbagbo, je sais combien un homme peut se lever seul contre un système et finir par l’ébranler.

Kemi Seba a donc tout mon soutien.

