Le franc CFA et nous (Bally Ferro)

L’activiste Kémi Séba, président de l’Ong Urgences panafricanistes crée le buzz et provoque la polémique. Le 19 août 2017, au cours d’une manif contre la françafrique, il a brûlé sur la place de l’Obélisque à Dakar publiquement un billet de 5.000 Fcfa pour dénoncer cette monnaie qu’il qualifie de «scandale économico-politique d’ordre colonial». Une semaine plus tard, soit le 25 août, il a été interpellé et placé en garde à vue parce qu’il a violé l’article 411 du Code pénal sénégalais et il encourt une peine de cinq ans à dix ans de prison.

Dans une interview à Jeune Afrique en avril 2017, le candidat Emmanuel Macron déclarait: «Je crois que le Cfa a un avenir mais c’est un choix qui appartient aux Africains eux-mêmes. (…) Je serai entièrement à l’écoute des souhaits de nos partenaires (des espaces monétaires de l’Afrique occidentale et de l’Afrique centrale qui constituent la zone du franc cfa) dans ce domaine de coopération exemplaire».

Certains ont choisi d’écrire sur le sujet et de partager leurs réflexions. De nombreux ouvrages existent au nombre desquels «Le franc Cfa et l’Euro contre l’Afrique» de Nicolas Agbohou, «Sortir de la servitude monétaire: à qui profite le CFA» de Kako Nubukpo, «Le franc CFA, la zone franc et l’Euro» de François Kéou Tiani, «La zone franc à l’heure de l’Euro» de Philippe Hugon.

Quand nos gouvernants ont tous choisi d’agir par procuration, d’autres ont choisi de choquer et c’est le cas de Kémi Séba. Comme tout acte humain, le geste du Français d’origine africaine ne fait pas l’unanimité. Et c’est normal. Mais le débat s’éloigne des considérations purement techniques du pour ou contre le Fcfa, pour s’enliser, comme d’habitude dans les échanges entre Africains noirs en général et Ivoiriens en particulier, dans l’émotion, les réactions épidermiques et le populisme.

Je remarque que les Ivoiriens en particulier ne voient généralement pas plus loin que le bout de leurs contingences politiques qui sont partout présentes, y compris contre leurs propres intérêts. Rappelons-nous la dernière grève des fonctionnaires sur le stock des arriérés, qui a défrayé la chronique.

Quand elle a été déclenchée en janvier 2017, le Rassemblement des enseignants républicains (RER, structure spécialisée du RDR) conduit par Abdoulaye Kouyaté s’est fermement désolidarisé, dénonçant une «action politique» pour déstabiliser le régime Ouattara. Mais alors que finalement un accord a été conclu, ces enseignants-militants vont, toute honte bue, bien profiter des actions de leurs collègues qu’ils ont contribué à décrédibiliser.

Tout comme les Français que Macron traite d’hostiles aux reformes, les Africains francophones formatés et par leur propre culture et par la puissance coloniale détestent les changements qu’ils considèrent comme des sauts dans l’inconnu. Au contraire des Anglais qui ont voté pour le Brexit, la sortie de l’Union européenne, ils se contentent d’un comportement qui frise l’immobilisme: l’acquis même si cela ne les arrange pas.

Ainsi, alors que nous sommes dans la zone du franc CFA résultant du décret n°45-0136 du 25 décembre 1945, il y a deux monnaies et deux Banques centrales. Ainsi, aberration des aberrations pour le profane que je suis, la monnaie des huit États l’Afrique occidentale ne peut être utilisée dans aucun des six États de l’Afrique centrale et vis-versa. Car l’appellation franc CFA signifie franc de la communauté financière d’Afrique pour les pays membres de l’UEMOA, et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de la CEMAC (carte). Comprenne qui pourra.

