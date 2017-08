Côte-d’Ivoire crise au Mfa: Moutayé réplique à ses adversaires «C’est une forfaiture, je demeure à mon poste»

Par Connectionivoirienne

Une dissidence secoue à nouveau le Mouvement des forces d’avenir (Mfa), du moins la tendance dirigée par l’ex-ministre Anzoumana Moutayé. Samedi, une réunion du bureau politique de cette formation demeurée fidèle au Rhdp a prononcé la suspension de M. Moutayé pour « manquements graves ».

Ce dimanche, à son domicile de la Riviera Palmeraie, Anzoumana Moutayé a répondu à Ouattara Siaka et aux nouveaux dissidents en dénonçant leur acte. « C’est une forfaiture et je dis merci aux militants qui ne s’y associent pas », a-t-il dit d’entrée de jeu. Puis M. Moutayé d’expliquer face aux journalistes que le bureau politique du samedi a été convoqué de la façon la plus illégale qui soit. C’est, dit-il, le 24 aout, de retour d’une mission du parti à Daoukro où il a échangé avec Henri Konan Bédié sur l’avenir du Rhdp qu’il a reçu un coup de fil lui annonçant la tenue d’un bureau politique. Étonné et ne sachant pas les motivations d’une telle réunion, il dit avoir envoyé des messages pour dire qu’il n’avait jamais convoqué de réunion du bureau politique, une de ses prérogatives de président.

Contre sa volonté, le bureau politique s’est tenu. Il dit attendre le contenu des déclarations. « Rien ne m’a encore été notifié. Dans tous les cas, ce bureau politique est nul et non avenu », s’offusque-t-il avant de déclarer pour sa part : « Je demeure à mon poste et je demande aux militants de rester sereins et concentrés sur les résolutions du séminaire de Bingerville ».

Aux critiques selon lesquelles il n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés après le putsch contre Anaki, Anzoumana Moutayé soutient le contraire. Selon lui, trois objectifs ont été définis lorsqu’il prenait le parti. A savoir la promotion d’Alassane Ouattara, faire campagne à ses côtés pour le faire réélire. Ces objectifs ont été remplis, clame-t-il. Justifiant sa défaite aux législatives, l’ancien ministre de l’artisanat dit qu’il n’était pas candidat du Mfa mais du Rhdp et qu’il faut peut-être rechercher les raisons de son échec dans le programme Rhdp présenté aux populations. « Comme deuxième objectif, il nous fallait augmenter le nombre de nos députés. Mis nous appartenions à une coalition où on nous a donnés trois circonscriptions. Nous avons perdu. Celui qui dit me remplacer a également perdu. Ce n’est donc pas le président qui fait perdre », rétorque-t-il.

présence au gouvernement dont un ambassadeur et un membre de conseil d’administration de l’Artci. Tous ont perdu leurs postes après. « Quand je suis parti du gouvernement, tout le monde est parti. Pourquoi ne sont-ils pas restés ? C’est bien parce que j’étais au gouvernement qu’ils étaient là », se justifie-t-il appelant les dissidents à « revenir à la maison » pour refaire le retard du parti dans l’unité.

