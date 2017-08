En Allemagne Niels Högel, un infirmier, soupçonné d’avoir tué 90 patients avoue 30 meurtres

Niels Högel a déjà été condamné à la perpétuité en 2015 pour avoir tué deux patients en leur surdosant leurs injections de médicaments.

Au moins 90 patients tués, peut-être même deux fois plus… la police allemande a dressé lundi 28 août le bilan de douze années d’enquête sur un infirmier, Niels Högel, déjà condamné pour avoir tué deux patients.

Après « 134 exhumations, et plusieurs centaines de témoignages, on peut prouver au moins 90 meurtres, et il y en a au moins autant qu’on ne peut pas prouver », a asséné devant la presse le chef de la commission d’enquête, Arne Schmidt.

En juin 2016 les enquêteurs avaient déjà établi la responsabilité du soignant dans la mort de 33 patients dans plusieurs établissements de soins où il travaillait entre 2000 et 2005. « Ce nombre est exceptionnel, unique, dans l’histoire de la République fédérale » d’Allemagne, a précisé M. Schmidt. « Ce que nous avons pu apprendre est effrayant, cela dépasse tout ce que l’on aurait pu imaginer », a renchéri Johann Kühme, chef de la police d’Oldenbourg.

Selon la police, Niels Högel tuait en général ses patients par surdoses médicamenteuses, souvent lorsqu’ils étaient en réanimation. Mais de l’aveu même des enquêteurs, la liste complète de ses victimes pourrait ne jamais être établie avec certitude.

