Man Côte-d’Ivoire: Des historiens plaident pour un mausolée en l’honneur de Samory Touré à Guélémou

Le plaidoyer des profs d’histoire-géo pour Guelemou

Durant 6 jours (du 21 au 27 aout), les professeurs d’Histoire-géographie ont été formés dans la capitale du grand Yacoubadougou Paris. Initié par la ligue des enseignants d’histoire-géographie (LEHGCI), cette formation, la 4ème du genre, a été initié dans l’optique de renforcer les capacités des enseignants d’histoire-géographie. Deux grands thèmes ont émaillé cette formation à savoir : la mise en place des peuples de CI : cas Krous et Mandé et le tourisme ; nouvelle industrie quelle utilité pour la région du Tonkpki. Durant ces 5 jours les professeurs d’histoire-géographie venu des 4 coins du pays, en plus de la formation théorique qu’ils recevaient ont exploré les attraits touristiques et climatiques de la vaste région du Tonkpi. Visite de pont de liane, cascades naturelles, forêt, dent de Man, les différents monts qui entourent de ladite région ont reçu le passage des enseignants d’histoire-géographie. Lors de ces différentes visites l’équipe de Innocent Konan, président national de la ligue des enseignants d’histoire-géographie s’est rendue à Biankouma, notamment à Guélémou (situé à 44 Km de Santa), village ou a été capturé Samory Touré.

Au cours d’un point-presse qu’ils ont animé a la sortie de leur séminaire le lundi 28 août 2017 à Man, la ligue des enseignants dirigé par leur président est revenu sur la situation de Guélémou. « Durant 6 jours nous avons passé au peigne fin les attraits touristiques et climatiques du Tonkpi. le choix de Man fait partie d’un programme dans notre mission. Nous voulons faire ressortir les potentialités que regorge cette vaste région. Aller sur le terrain pour améliorer les résultats scolaires de nos apprenants », a-t-il introduit Konan Innocent qui avait à ses côtés son vice-président, certains membres de son bureau et Koné Lama, conseiller spécial au conseil régional du Tonkpi. Parlant de Guélémou, Innocent Konan va déplorer la situation actuelle de ce village qui a fait et qui continue de fait les beaux jours des livres d’histoire. « Guelemou, nous en avons entendu parler mais personne d’entre nous ne s’y était rendu. Aujourd’hui nous venons de cet endroit où un des héros qu’a connu l’Afrique a été arrêté. J’ai un pincement au cœur de voir que Guelemou n’existe que de nom. Samory Touré vit toujours à Guélémou par ces parents, il y a encore même son arsenal de guerre qu’il avait lors de sa capture », a-t-poursuivi avant de lancer un appel aux autorités de la région. « Guelemou doit être mieux connu tant au plan national qu’au plan international. Guélemou doit non seulement fait partie du patrimoine national, mais du patrimoine mondial. Les ivoiriens doivent visiter Guélemou car l’histoire de Guelemou mérite d’être connue de tous. Les autorités du Tonkpi doivent penser à y construire un mausolée en l’honneur de Samory Touré ». Koné Lama, cadre et membre du conseil régional a salué la LEHDCI pour cette initiative visant à faire connaitre les atouts touristiques du Tonkpi. Aussi, a-t-il lancé un appel aux autorités, aux différents ministères concernés d’avoir un regard plus attentif sur les richesses culturelles que regorgent la région du Tonkpi et de les vulgariser. Rappelons que Man accueille la 4ème édition du séminaire annuel de formation des enseignants d’histoire-géographie.

