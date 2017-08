Le Collectif des victimes de Côte d’Ivoire (Cvci) ne veut pas entendre parler de liberté provisoire pour l’ex-président Laurent Gbagbo qui comparaît actuellement devant la Cour internationale de justice (Cpi) à la Haye, au Pays-Bas, pour des faits présumés de crime de guerre et de crime contre l’humanité commis pendant la crise post-électorale en 2010. Ils l’ont vivement exprimé, le 26 août, à la mairie d’Abobo, alors que le procès en appel sur cette liberté provisoire s’ouvre aujourd’hui-même. En juillet dernier, la liberté provisoire introduite par la défense de l’ancien Chef d’Etat avait été rejetée en première instance par cette cour.

Cependant, l’un des trois juges, en l’occurrence, le juge italien Cuno Tarfussen a émis un avis dissident aux motifs que Laurent Gbagbo est vieux, malade et croupi en détention provisoire depuis trop longtemps au pénitencier de Haaglanden, à Scheneningen. Autant de raisons qui ont justifié son opposition aux deux autres juges. Pour les membres du collectif, Laurent Gbagbo reste certes en prison, mais sa mise en liberté provisoire représenterait un trop grand risque pour la paix sociale. Les raisons invoquées par le juge dissident sont fallacieux et irrecevables à leurs yeux parce que tenant uniquement compte que de la situation personnelle de l’accusé sans aucun égard pour les victimes.

En outre, un deuxième juge pourrait se laisser attendrir et faire balancer le vote en faveur de Laurent Gbagbo. Ce qui serait totalement inacceptable, selon eux, d’autant plus que la Cpi ne peut donner de garantie sur le fait qu’elle pourrait encore mettre la main sur l’ancien dirigeant ivoirien une fois hors de la geôle pour qu’il réponde de ce qui lui est reproché. L’ancien dirigeant ivoirien compte encore moult partisans, tous aussi déterminés comme jamais. Cette cour, font-ils savoir, a déjà fait montre de son incapacité notoire à faire exécuter des mandats d’arrêt émis contre certains mis en cause dans des affaires tout aussi graves. C’est, notamment, le cas du Président soudanais Omar Béchir.

Les victimes venues en grand nombre au meeting convoqué par le président de leur collectif, Issiaka Diaby, ont crié leur douleur, parfois dans des sanglots. Un tel ayant perdu un fils du fait des ex-patriotes, partisans et bras armés du régime de Laurent Gbagbo, un tel autre, en plus des fils, le mari est réduit actuellement à vivre avec un sérieux handicap physique ou dans la précarité et le dénuement du fait que les seuls bras valides de la famille ont été fauchés dans cette folie meurtrière.

Pour Issiaka Diaby, la Cpi qui avait pourtant suscité tant d’espoir est en train de banaliser les victimes, laissant la place à un sentiment de frustration qui ne laisse rien augurer de rassurant quant à une véritable réconciliation. En tout cas, la conviction exprimée par l’assemblée est que la libération de Laurent Gbagbo, même provisoirement, ravivera la crise qui est en latence en Côte d’Ivoire.

Théodore Sinzé

Fratmat.info

