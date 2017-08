Côte-d’Ivoire Cpi : Blé Goudé au centre des témoignages des témoins P500 et P316

Philippe Kouhon

Entamé lundi 28 août 2017 , l’interrogatoire du témoin de l’accusation P500 (ou Digbo Foi Mathias) s’est achevé mardi 29 août 2017 avec le contre interrogatoire de l’équipe de la défense, suivi du début de l’audition du témoin P136. Morceaux choisis.

Me Seri Zokou (avocat de Blé Goudé) :

Vous travailliez sur un chantier comme peintre à l’université d’Abidjan-cocody après votre retour de Guiglo, donc à la fin de la crise. C’est là que vous avez pris une photo avec Charles Blé Goudé. Était-il venu spécialement vous voir ?

P500 : Charles Blé Goudé est un ancien étudiant. Il a encore des amis là-bas. Il se pourrait qu’il soit venu voir des amis, et il est tombé sur le boulot. Et puis la photo, c’est un truc qu’il ne faut pas rater. Un gars comme Charles Blé Goudé, s’il est quelque part et qu’il y a des photos à prendre, mets-toi dedans parce que c’est trop grand. Voilà pourquoi j’ai pris la photo.

Me Seri Zokou : Est-ce que vous appréciez Charles Blé Goudé ?

P500 : Je l’admire, je l’admire sérieusement.

Ex aide-maçon devenu milicien pro-Gbagbo puis peintre, Digbo Foi Mathias a dit avoir été recruté par des cadres de l’ouest pour défendre leurs familles à Guiglo.

A sa suite, est intervenu à la barre le témoin P136, le sergent-chef Boli Bi Balo. Un ex FDS, membre de l’unité de commandement et de soutien ( Ucs) puis du bataillon de commandement et parachutiste (BCP) de novembre 2004 à 2013.

Interrogé par le bureau du procureur sur la question du recrutement des miliciens pro-Gagbo, il déclare : « À cette époque, le jeune patriote était au dessus de tout. Le militaire n’était rien devant lui ».

Le sergent chef a raconté comment son commandant du 1er BCP, Mel Brice leur a intimé l’ordre de rester chez eux quand la crise postélectorale commence en novembre 2010. « Il a été remplacé par Akapéa Fulgence qui entretenait les miliciens et certains soldats pour défendre le régime de Gbagbo » raconte, le témoin P136.

Il explique également comment, (alors que lui-même était en congé médical de août 2010 à avril 2011) des jeunes venus de son village ont été recrutés et formés pour devenir des miliciens pro-Gbagbo : « Il y a eu deux temps de recrutement. En 2003, puis 2010. Et si les jeunes recrus de 2003 venaient de toutes les régions du pays, ceux de 2010 étaient favorables au président Gbagbo ».

Son audition continue mercredi 30 août 2017, et devrait prendre fin jeudi avec le contre-interrogatoire de l’équipe de la défense.

Philippe Kouhon

