Tiassalé Côte-d’Ivoire: Des gardes pénitentiaires libèrent par la force leurs collègues détenus a la brigade de gendarmerie

Une horde de gardes pénitentiaires de la prison civile de Tiassalé (125 km au nord d’Abidjan), au pas de course, a débarqué dans les locaux de la brigade de gendarmerie de la même localité, le vendredi 25 août 2017, de sources sécuritaires.

L’attitude de ces gardes et leur passage ont même fait fuir des riverains qui s’attendaient au pire, vu la direction prise. Une fois dans les locaux, ils ont hurlé leur colère et exigé la libération sans condition de leurs collègues, les sergents Koffi Kouadio alias Ablo et Konaté Makan, gardés à vue par les gendarmes, pour dénonciation de vente de drogues et de stupéfiants à l’intérieur de la prison de Tiassalé. Des gardes pénitentiaires prêts à tout, et des gendarmes sur les gardes, les conséquences seraient incalculables et imprévisibles.

A relire: Gagnoa/ Des révélations sur l’évasion à la prison civile

C’est pourquoi le Procureur de la République a joint la hiérarchie de la gendarmerie pour faire baisser la tension. Il a obtenu des gendarmes que les deux sergents mis en cause soient libérés. C’est ce qui a été fait à la grande joie des gardes pénitentiaires qui sont repartis en chantant comme dans un exercice de sport militaire. Toutefois, l’affaire reste pendante. Puisque les sergents entendus par la gendarmerie auraient été surpris en train d’écouler plusieurs comprimés de Tramol.

En tout cas, le régisseur qui avait flairé ce trafic, a diligenté une enquête qui a également ciblé les sergents U. Kouadio et T. Baba. C’est dans l’exécution de la procédure que la gendarmerie a interpellé Ablo et Makan. Dans ladite prison, le caïd Yoman N’Guessan Hervé dit Boti, condamné à dix ans de prison, chef du fumoir qui existerait à la Maison d’arrêt et de correction de Tiassalé a été pris avec une quantité importante de cannabis.

Source: Soir Info

Commentaires Facebook

Commentaires