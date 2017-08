USA Côte-d’Ivoire – Décès dans un incendie d’une compatriote et de ses enfants, la diaspora ivoirienne s’organise

Selon les propos recueillis par Madame Vanessa Foster, présidente de l’Association des Ivoiriennes de Baltimore, la victime du nom de Alexandra Angah Mc Cray avait 26 ans et vivait avec ses deux enfants du nom de Aimé Mc Cray, 4 ans et Adriel Mc Cray agé, 3 ans. Tous les trois ont été retrouvés la mort durant l’incendie dans leur domicile. Selon la même source, l’incendie a commencé tard dans la nuit pendant que la mère préparait la nourriture pour l’anniversaire de l’un de ses enfants. Malheureusement, elle aurait été prise de sommeil, dans sa chambre qui se trouvait au deuxième niveau de son domicile. Le premier niveau, où se trouvait la chambre des enfants et la cuisine a été l’endroit où la mère et ses deux enfants sont morts pendant qu’elle était au téléphone avec la police pour la venue des secours. Cependant, à en croire certaines sources proches de la victime, Alexandra Angah Mc Cray se plaignait tout le temps auprès des propriétaires des lieux de ce que son détecteur de feu ne marchait pas, ainsi que sa cuisinière à gaz.

La veillée funèbre est prévue pour le samedi 09 septembre 2017 de 20 heures à 2 heures du matin à l’adresse 9633 Liberty Road, Randallstown, MD 21133. Une collecte de fonds de 60 000 dollars a été lancé par les connaissances de la victime, en vue de l’évacuation des corps à Abidjan. Le dimanche 27 Aout 2017, passé, une collecte de fonds suivi d’un match de football ont été organisés en mémoire des victimes. Les donateurs peuvent faire un geste, en se rendant sur le gofundme.com.

