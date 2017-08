Washington DC: Mariatou Koné soumet son projet d’autonomisation de la femme en Côte-d’Ivoire à la Banque mondiale

En marge de la septième réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des Enfants dans la Cacaoculture (CLCCG) qui s’est tenue à Washington du 27 au 30 Aout 2017, la Ministre de la femme, de la protection de l’enfant et de la solidarité, le Professeur Mariatou KONE a échangé le mardi 29 Aout avec Madame Caren Grown, Directrice en charge du genre et du développement à la Banque mondiale.

Cette rencontre qui a eu lieu au siège de la banque mondiale a permis à la Ministre de réitérer les remerciements du Gouvernement ivoirien à cette institution financière pour son appui constant et l’accompagnement significatif apporté à la Côte d’Ivoire en soutenant son programme de reconstruction et de relance économique .

Le Ministre KONE Mariatou a également présenté la vision du Gouvernement ivoirien, en matière de promotion du genre et d’autonomisation de la femme, afin d’identifier les axes de coopération avec la banque et de bénéficier auprès de cette institution, des expériences et bonnes pratiques vécues ailleurs ainsi qu’un appui technique et financier.

En filigrane, l’intervention de la Ministre a porté sur les quatre grands piliers de la vision du Gouvernement en matière de genre et les avancées de la Côte d’Ivoire sous la houlette du Président de la République, Son Excellence M. Alassane OUATTARA.

Ces piliers ,que sont l’égalité Homme/Femme, l’autonomisation de la femme ,la lutte contre les violences basées sur le genre ainsi que le volet Paix et Sécurité constituent de vrais leviers pour atteindre les résultats escomptés.

Le Gouvernement y travaille et des actions sont en cours notamment l’élaboration d’une loi relative à l’égalité Homme /Femme, le soutien aux femmes à travers le Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) initié par la première Dame Madame Dominique OUATTARA, le fonds Femmes et Développement (FFED) du Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, la création d’un programme National de lutte contre les violences basées sur le genre.

Outre ces avancées, la Ministre a donné quelques informations sur l’opérationnalisation du Conseil National de la Femme ainsi que les projets de création de la Maison de la femme, d’une banque pour les femmes et l’appui aux femmes entrepreneures.

Madame Caren Crown, s’est réjouie de la qualité des échanges avec la Ministre Mariatou KONE. Elle a également rassuré celle-ci de la disponibilité de son institution à accompagner la Côte d’Ivoire, en matière de promotion du genre.

Elle a salué en outre les efforts consentis par le Gouvernement ivoirien pour l’autonomisation de la femme.

Elle a souligné que son institution est résolument engagée dans la politique du genre.

Elle a souligné que la Banque Mondiale vient d’élaborer une stratégie du genre soutenue par cinq axes principaux, à savoir.

La réduction des écarts en matière d’éducation, de santé et d’alphabétisation, l’accompagnement des petites et moyennes entreprises dans les domaines de l’agriculture, de l’informatique, de la communication, l’emploi, l’appui aux femmes entrepreneures, l’accès à la propriété foncière et aux terres.

Madame Caren Crown a par ailleurs encouragé le Ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité à s’inscrire dans l’initiative en cours de la Banque Mondiale dédiée à l’ensemble des pays de l’Afrique et baptisée WIFA afin de bénéficier de fonds pour la mise en œuvre de projets d’envergure pour soutenir l’Entreprenariat féminin.

