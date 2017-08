Hamed Bakayoko exhorte les militaires à faire oublier les mutineries en Côte-d’Ivoire

Bouaké, 31 août (AIP)-Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a invité, lors d’une visite à Bouaké, les militaires à se soumettre à la rigueur disciplinaire qui régit l’armée pour amener les ivoiriens à oublier les mutineries qui ont perturbé leur quiétude et à être fiers de l’armée.

« Nous devons veiller à ce que l’ordre que nous avons rétabli, l’ordre qui est établi aujourd’hui, ne soit plus dérangé, pour que les ivoiriens oublient tout ce qui s’est passé en janvier et en juin et juillet derniers afin que l’armée soit réconciliée avec elle-même et qu’elle soit réconciliée avec les populations », a indiqué, mercredi, le ministre. Il a recommandé aux soldats d’utiliser d’autres canaux d’expression.

