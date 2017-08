Au cours de son audition mercredi 30 août à la Cpi, dans le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, sergent-chef Les mutins en Côte-d’Ivoire « ont reçu ce que M. Gbagbo nous a refusé », affirme un témoin devant la Cpi ex FDS, a été notamment interrogé par l’avocat de Laurent Ggagbo , Maître Altit sur les motifs des récentes mutineries dans les l’armée.

« Les ex-Fafn (Force armées des forces nouvelles) ont réclamé ce que M. Gbagbo nous avait refusé en son temps, et ils ont eu gain de cause. En son temps, en effet, M. Gbagbo avait dit que nous n’avions pas gagné la guerre. Pour cela, il nous a refusé nos primes. Mais, les ex-Fafn ont fait orchestrer cette mutinerie pour réclamer leurs primes. Et ils ont eu gain de cause », a-t-il répondu .

Le sergent Boli Bi Balo finit son témoignage jeudi 31 aout 2017, avec la contre-interrogatoire de la défense de Charles Blé Goudé.

Afrikipresse

