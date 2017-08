Le FMI prolonge son programme de soutien au Ghana d’un an, malgré le refus de Nana Akufo-Addo

Par Benjamin Polle

Mi-juillet, le président Nana Akufo-Addo voulait « passer à autre chose » au terme du programme d’un milliard de dollars de soutien à l’économie ghanéenne conclu en avril 2015 et prévu pour durer trois ans. Il n’en sera rien : il sera prolongé d’un an, ont fait savoir les équipes de l’Institution de Bretton Woods jeudi.

Mi-juillet, le président Nana Akufo-Addo, élu en décembre 2016, se montrait confiant sur la capacité de son gouvernement à remplir ses objectifs de relance de la croissance et de création d’emplois par le secteur privé. « Il n’y a pas lieu d’envisager une extension du programme du FMI au-delà d’avril 2018. Nous voulons achever ce programme et passer à autre chose », avait alors déclaré le président devant la presse.

Jeudi 31 août 2017, les équipes de l’institution monétaire internationale ont formellement indiqué que ce programme d’aide de 918 millions de dollars, signé en avril 2015 alors que le pays souffrait d’une croissance atone, d’un important déficit public et d’une lourde dette publique, serait bel et bien prolongé d’un an.

