Emmanuel Macron annoncé en novembre à Abidjan

Coopération Côte d’Ivoire-France: Emmanuel Macron, à Abidjan dès ‘’Novembre’’

Les travaux du Métro d’Abidjan seront lancés « dès le mois de novembre » 2017 à Abidjan. Ce sera à l’occasion de la première visite du Président français Emmanuel Macron, en Côte d’Ivoire.

C’est l’information donnée ce jeudi 31 août 2017 par le Président Alassane Ouattara, à l’issue de son entretien avec son homologue français.

«Abidjan est une ville de 5 millions d’habitants. Des questions d’environnement et de transport doivent être résolues. Et nous portons un grand espoir à la réalisation de ce projet pour que les choses entrent en opération avant 2020 », a expliqué le Chef de l’Etat ivoirien.

Avant lui, le Président français a reconnu l’importance d’un tel projet pour l’ensemble des Ivoiriens. « C’est un projet qui est cher à l’un et à l’autre. Pour la France, ce projet a atteint un record en termes de financement qui se justifie pleinement par son importance. Je me réjouis à ce titre de la finalisation du contrat », s’est félicité Emmanuel Macron. Et d’ajouter: « C’est un projet qui représente une offre française sans précédent alliant toutes les technologies de nos entreprises qui permettra un aménagement urbain de la ville d’Abidjan ».

C’est la deuxième fois que le Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, est reçu par le Chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, à l’Elysée. Lors de leur premier entrevu, cette question de la réalisation du métro avait été abordée, faut-il rappeler.

Edouard Koudou

edouard.koudou@fratmat.info

