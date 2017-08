France: Déjeuner de travail à l’Elysée entre Brigitte Macron et Dominique Ouattara

Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire a été reçu dans le cadre d’un déjeuner de travail à l’Elysée par Madame Brigitte Macron, l’épouse du Président Français Emmanuel Macron.

Il s’est agi lors de ce déjeuner pour l’épouse du Président Français et Madame Dominique Ouattara d’échanger sur la mise en place d’un fonds vert pour les femmes. L’objectif de ce fonds sera de permettre d’une part l’autonomisation des femmes et d’autre part, de leur donner les moyens de conduire sur le terrain des initiatives écologiques, de développement responsable et solidaire. Cette rencontre donc entre ces deux grandes Dames a permis de poser les jalons du sommet Afrique-Europe qui se tiendra au mois de novembre prochain sur les bords de la lagune Ebrié à Abidjan. Lors de ce sommet, le fonds vert mis en place par le célèbre acteur et ancien gouverneur de la Californie, à travers son association R 20, M. Arnold Schwarzenegger sera officiellement lancé. Et l’honneur va revenir à la Côte d’Ivoire au travers de sa Première Dame, Dominique Ouattara de porter ce fonds en Afrique. Rappelons à toute fin utile que Madame Dominique Ouattara a déjà rencontré à plusieurs reprises à Abidjan, Madame Michèle Sabban, Présidente du R 20.

