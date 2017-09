Réaction du Service de Communication de SEM. Daniel Kablan DUNCAN, Vice-Président de la République à la déclaration dite du « Forum des Amis de Duncan » :

Le Vice-Président DUNCAN n’est ni de près, ni de loin mêlé à cette proposition.

Dans son édition n°4663 du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre 2017, Le Nouveau Réveil publie, en page 2, une déclaration intitulée « Présidentielle 2020… Un forum d’amis propose la candidature de Duncan… »

Dans ce texte repris par les quotidiens Nord-Sud et Soir Info, ce forum, totalement inconnu de Monsieur le Vice-Président de la République et de son cabinet, rappelle le parcours professionnel et politique de SEM. Daniel Kablan DUNCAN, pour, ensuite, « proposer sa candidature à l’élection présidentielle de 2020 ».

Le cabinet de Monsieur le Vice-Président de la République tient à informer l’opinion nationale et internationale que SEM. Daniel Kablan DUNCAN n’est, ni de près, ni de loin, associé à ce « Forum », et encore moins mêlé à son appel et à sa proposition de candidature à la Présidentielle de 2020.

Faire correctement et sérieusement son travail, aux côtés du Président de la République et sous sa haute son autorité, pour le progrès et le bien-être des ivoiriens, telle a été toujours sa ligne de conduite.

De grâce, laissons donc Monsieur Duncan continuer à servir le pays, plutôt que de le mêler à des débats politiciens.

Le Conseiller chargé de la Communication du Vice-Président de la République

