Côte-d’Ivoire: Le Fcfa est « une monnaie qui rend service aux peuples africains », affirme Ouattara

Après une première rencontre le printemps dernier, les chefs d’État Emmanuel Macron (France) et Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) ont eu jeudi 31 août 2017 un échange à l’Elysée. Réagissant après le chef de l’État français, à l’issue du déjeuner de travail, le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré : « Jusqu’à la date d’aujourd’hui, je puis confirmer que la Côte d’Ivoire est en paix, est en sécurité. Des progrès importants sont notés au plan économique et social ».

Il a rappelé les projets en cours de réalisation dans le cadre du programme national de développement (PND), remercié la France pour son soutien, notamment en vue du démarrage des travaux de la construction du métro d’Abidjan dès novembre 2017.

Le chef de l’État ivoirien a insisté sur la solidité de la zone franc : « Notre zone monétaire est une zone solide. Nous couvrons les ¾ de nos émissions monétaires et la banque centrale a plus de cinq mois d’importation en devise. Ce qui veut dire que c’est une zone solide. Il n’y a pas d’inquiétude et par conséquent les chefs d’États sont très vigilants à regarder de près l’évolution des marchés extérieurs ».

Le numéro 1 ivoirien a ajouté : « nous pensons à l’élargissement de cette zone, puisqu’au niveau de la CEDEAO, nous prévoyons une zone monétaire de la Cedeao. La monnaie que nous utilisons est une monnaie qui rend service aux peuples africains. Une monnaie appréciée qui circule dans les autres pays voisins, alors que beaucoup de monnaies de ces pays ne circulent pas chez nous. Elle a une certaine attractivité ».

« Notre zone continuera d’être gérée de manière rigoureuse et de s’ajuster par rapport aux difficultés extérieures » a-t-il conclu.

Philippe Kouhon

Afrikipresse

