Renforcement des relations entre la Côte-d’Ivoire et les USA: Une délégation du Congrès américain chez Ouattara

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a eu un entretien, ce samedi 02 septembre 2017, au Palais de la Présidence de la République, avec une délégation du Congrès Américain conduite par le Sénateur Christopher COONS.

Au terme de l’entretien, le Chef de la délégation américaine a dit sa joie d’avoir rencontré le Président Alassane OUATTARA et surtout d’avoir échangé avec lui. Il a ajouté avoir profité de l’occasion pour remercier le Chef de l’Etat pour l’accueil « chaleureux » qui leur a été réservé mais également pour saluer son leadership.

Evoquant l’objet de la visite, le Sénateur Christopher COONS a souligné que la mission qu’il conduit vise à renforcer les relations bilatérales entre la Côte d’Ivoire et les Etats Unis, mais aussi à assurer la « pérennité » des messages et des actions des Programmes tels que le PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief – Un Plan d’aide d’urgence à la lutte contre le SIDA lancé en 2003 par l’ex – Président Américain George W. BUSH).

Avant la Côte d’Ivoire, cette délégation américaine composée de Sénateurs et de Députés, Démocrates et Républicains notamment, a visité le Nigéria et le Ghana. Notons que plusieurs membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel ont pris part à la rencontre.

Source : présidence de la République

