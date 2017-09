Les Éléphants de Wilmots relèvent enfin la tête et humilient le Gabon 3-0 devant son public

Le Gabon s’est effondré à domicile face à la Côte d’Ivoire.

Les Panthères ont bien résisté en première période mais après la pause les Ivoiriens ont retrouvé leur adresse en finition et ont puni à trois reprises des Panthères limités et surclassés. Gradel a ouvert les hostilités et Seydou Doumbia, attaquant du Sporting Club Portugal a achevé les locaux par un doublé. Les Eléphants reprennent la tête du groupe avec 7 points au détriment du Maroc, deuxième avec 5 points. Les Gabonais sont distancés avec 2 points après trois journées.

Homme du match Seydou Doumbia

Très peu servi et très peu trouvé par ses partenaires en première période, il a réussi à s’illustrer en seconde période en mettant à l’abri les Ivoiriens avec son doublé. Le champion d’Afrique 2015 se présente comme le leader de l’attaque ivoirienne pour les prochains matchs avec les méformes de Bony, Kodja, Traoré.

Avec Footmercato.net

