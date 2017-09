Exercices militaires entre les Forces armées françaises et les Forces armées de Côte-d’Ivoire à San Pedro

Des exercices militaires entre les Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) et le Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) ont lieu de dimanche à mardi à San Pedro, dans le cadre de la coopération militaire entre la France et la Côte d’Ivoire.

Ces exercices militaires vont commencer avec l’arrivée dimanche matin au port de San Pedro du navire militaire français, le « DIXMUDE », accompagné de deux patrouilleurs ivoiriens, ont confié à l’AIP les autorités locales.

Le DIXMUDE débarquera des chars sur roues et des véhicules de transport de troupes et près de 200 soldats français et ivoiriens participant à l’exercice. L’exercice militaire commun interarmes est une simulation d’attaque et de défense de la localité.

AIP

