Côte-d’Ivoire: Le mouvement des artistes ivoiriens en Europe joue devant des chaises vides à Paris

Euro Diaspora Festival à Paris : 15 artistes jouent devant des chaises vides

Philippe Kouhon

Le public parisien n’a pas assuré, à l’occasion du lancement de l’euro diaspora festival initié par le mouvement des artistes ivoiriens en Europe (Modaire). Ils étaient une vingtaine d’artistes musiciens venus de plusieurs pays d’Europe à répondre présent, le samedi 2 septembre 2017 à Paris, d’abord autour d’une bouffe party au parc de la Villette (air libre) puis d’un mini concert musical à quelques pas, cette fois dans une salle louée pour la circonstance.

Initialement programmé pour Juillet, puis pour le 5 août 2017, la sortie du Modaire avait été reportée au 2 septembre 2017 pour permettre à l’artiste Soum Bill de faire salle comble le 5 août dernier à Paris au nom de la solidarité corporatiste. « Le Modaire a pour but de soutenir ses membres. Soum Bill est un artiste ivoirien et il était normal qu’au vu de la coïncidence de dates, le mouvement se désiste au profit de l’artiste », justifie Saint Dekiss, président du Modaire, qui ajoute : « Les organisateurs du concert de Soum Bill ont apprécié notre geste et ont même promis mobiliser du monde pour le succès du festival, nous constatons le contraire ».

» Nous sommes prêts à aller jouer dans les mariages et anniversaires des gens pour peu. Aujourd’hui ces mêmes personnes nous démontrent que nous ne représentons rien à leurs yeux. Cela devrait nous interpeler et nous permettre de prendre au sérieux notre profession, car on t’achète au prix que tu te vends », a insisté l’artiste comédien, Glazaï Don Kevin, animateur du jour.

Comme le public, les nombreux parrains annoncés n’ont pas fait le déplacement sauf, Reine Pélagie, la marraine artistique. La dame de fer de la musique ivoirienne a gratifié les jeunes artistes de deux de ses tubes qui ont bercé l’enfance de plusieurs d’entre eux. Elle en a profité pour sensibiliser les uns et les autres sur l’union et l’entente entre les artistes ivoiriens de la diaspora : « Arrêtez de vous dénigrer et de vous éparpiller. La Côte d’Ivoire et l’Afrique comptent sur vous. Vous êtes des ambassadeurs et des talents ».

Malgré la salle vide, à les artistes ont presté sans complexe jusqu’au petit matin : Opi-py, Glazaï Don Kevin, le parolier Sahizo, Flash Bi, Ricky Kaizam (venu d’Hambourg en Allemagne), Chanaka, Reine Pélagie, Zéré ful, Betty Amour, Noel de Bialy, Guet Omer, Léonce…L’Euro Diaspora festival se veut un moment de retrouvaille et de communion entre les artistes ivoiriens de la diaspora et leurs fans. Il est organisé chaque année et pourrait être tournant dans plusieurs capitales européennes. Même si le lancement a connu quelques ratés, le concept ne change pas. Il commencera par un pique-nique géant de l’amitié, puis verra des défilés de tenus traditionnels ivoiriens, des danses, des tresses, coiffures, des expositions de peintures, des humoristes, des contes et enfin un concert live dans la soirée.

